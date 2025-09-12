SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡ØÅ·¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ÙÃø¼Ô¡¦Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬´Ç¸î»Õ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯ÍýÍ³
¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬ÉÁ¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÅ·¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤âÅ·¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÅ·¹ñ¤ÎÆü¾ï¡É¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¿Í¤Î¶»¤Ë²¹¤«¤Ê¸÷¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³¨¤òÄü¤á¤¿Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈâ
¡½¡½¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ»³¤µ¤ó¡£¡Ø¥º¥ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë1Ç¯ÌÜ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë´Ç¸îµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥«½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¡§°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÊì¤¬´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢»Ð¤â´Ç¸î»Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«³¨¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÈþ½Ñ¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤³¤Ç¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢³¨¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Êì¤«¤é¡Ö´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Èþ½Ñ¤ÎÆ»¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤Ø¡Ä¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¡§´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤ÎÊÙ¶¯¥Î¡¼¥È¤ä¥á¥â¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ð¤ì¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÅÓÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¿´¤Î±ü¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅ·Ï¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¡Ö³¨¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ê»æ¤ò²¿½½ÄÌ¤âÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ï¤¡¡¢¤´¼«¿È¤«¤é½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¼ê»æ¤ò¡ª¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï³¨¤À¤±¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡ÖÌ¡²è¤âÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤ªÏÃ¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¡Øµã¤¤¿¤¤Ìë¤Î´ÅÌ£½è¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Øµã¤¤¿¤¤Ìë¤Î´ÅÌ£½è¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè9²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èè¤ì¤¿¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦À¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¿·´©¡ØÅ·¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´Ç¸î»Õ¤ÈÌ¡²è²È¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤Ï¡©ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¡§º£¤Ïºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÉô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¡¢³°¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ìÆüÃ¯¤È¤âÏÃ¤µ¤ºÆ°¤«¤µ¤º¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Ç¸î»Õ¤Î»Å»öÃæ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤ËÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¿´¤òÌþ¤¹»þ´Ö¡×¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¸÷¤òÅô¤¹ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ëÃæ»³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤È³¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ãæ»³Í¹áÎ¤¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¤æ¤«¤ê¡Ë¡ÄÆàÎÉ¸©ºß½»¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¡Øµã¤¤¿¤¤Ìë¤Î´ÅÌ£½è¡Ù¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹¡Ù¡Ê¶¦¤ËKADOKAWA¡Ë¤ÇÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in J apan ¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥º¥ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë1Ç¯ÌÜ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë´Ç¸îµ»½Ñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(¥á¥Ç¥£¥«½ÐÈÇ)¡¢¡ØËâ½÷¤Î¤¢¤È¤ª¤·¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«ºî¤ê¤¿¤¤1Ç¯¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤óÆüµ¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á±§ÅÔµÜ·°