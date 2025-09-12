B1·²ÇÏ¡¢ÊÆG¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ËÇÔÀï¡¡NBA»±²¼¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Î·²ÇÏ¤Ï12Æü¡¢ÊÆ¥×¥íNBA»±²¼G¥ê¡¼¥°¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥ÊÂÀÅÄ¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¡Ë¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£B¥ê¡¼¥°¤ÏNBA¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÅª¤Ëº£²ó¤ÎÂÐÀï¤ò´ë²è¡£»î¹ç¤Ï·²ÇÏ¤¬87¡½91¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£13Æü¤Ë¤ÏB1¤ÎAÅìµþ¤¬G¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤È¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡×¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢G¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ÎÍèÆü¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ï7·î¤ËÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤òÊÆ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¡£NBA¤Î¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£