¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯½Æ·â»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÝ¼é³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥æ¥¿½£¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Ö¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¶á¤¤¿ÍÊª¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö12ÆüÃÙ¤¯¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë