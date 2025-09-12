Î©·û¿·ÂÎÀ©¤Ë°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ö¹¶·âÅª¤ÊÉÛ¿Ø¡×¤È´¿·Þ¤Î°ìÊý¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡Ö¡ØÌîÅÄ¡¦°Â½»¡¦²¬ÅÄ¡¦»ÞÌîÂÎÀ©¡Ù¤ÎÉü³è¡×¤ÈÈãÈ½¤Ç¤¸¤ï¤ê²¹ÅÙº¹
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï11Æü¤Ë¡¢´´»öÄ¹¤Ë°Â½»½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¿·¼¹¹ÔÉôÂÎÀ©¤òÎ»¾µ¤·È¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢°Â½»¿·´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÌîÅÞÀ¯¼£²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤À¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤âÆÀ°Õ¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¼¹¹ÔÉôÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹¶·âÅª¤ÊÉÛ¿Ø¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌîÅÞ¤¬Ï¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¤âÆ°¤«¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢Ï¢·È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡¢°Â½»»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤Ë¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡Öº£²ó¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄ¸µ¼óÁê¤¬ÁýÀÇ¤ò·èÃÇ¤·¤Æ²ò»¶¤·¤¿Åö»þ¤ÎÀ¯¸¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ËÜ¾±À¯Ä´²ñÄ¹¤¬²¬ÅÄ¹îÌé¸µ´´»öÄ¹¤Î¸µÈë½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÏÊÕ¹Êó°Ñ°÷Ä¹¤¬»ÞÌî¹¬ÃË¸µÂåÉ½¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¾±»á¤ÈÅÏÊÕ»á¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¬ÅÄ»á¤È»ÞÌî»á¤Î¡ÖÊ¬¿È¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡ØÌîÅÄ¡¦°Â½»¡¦²¬ÅÄ¡¦»ÞÌîÂÎÀ©¡Ù¤ÎÉü³è¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¿·ÂÎÀ©¤ËÈãÈ½¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£
½©¤Î¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞ³ÆÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ·¤¦¤«¤âº£¸åÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£