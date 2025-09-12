ONE OR EIGHT¡¢¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤ÎÂè2ºîÌÜ¶Ê¡ÖBET YOUR LIFE¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ONE OR EIGHT¤¬¡¢¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤ÎÂè2ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ÖBET YOUR LIFE¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥Ã¥È ¥æ¥¢ ¥é¥¤¥Õ¡Ë¤ò9·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤È¤·¤Æ8·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2ºîÉÊ¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖYoung & Reckless¡×¤Ï¡¢¡ÈLike a kid¡Ê¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë9·î19ÆüÈ¯Çä¡ÖBET YOUR LIFE¡×¤Ï¡ÖYoung & Reckless¡×¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈLike You¡É¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖYoung & Reckless (Dance Practice Moving Ver.) ¡×¤ÎÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖBET YOUR LIFE¡×¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖONE OR EIGHT¤ÎÆü¡Ê10/8¡Ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆÃÊÌÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£8·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãONE OR EIGHT FAN MEETING SHŪKAI FINAL in Zepp HANEDA¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Zepp HANEDA¸ø±é¤Î±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖBET YOUR LIFE¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)
Pre-save¡§https://oneoreight.lnk.to/byl_pre ¡¡
ÆÃÊÌÇÛ¿®
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î8Æü
»þ´Ö¡§19:00¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
»²²ÃÊýË¡¡§ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§
ÆüËÜ¸ì
https://www.zan-live.com/live/detail/10665
±Ñ¸ì
https://www.zan-live.com/en/live/detail/10665¡¡
Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú)
https://www.zan-live.com/zh-CN/live/detail/10665
Ãæ¹ñ¸ì(ÈËÂÎ»ú)
https://www.zan-live.com/zh-TW/live/detail/10665
´Ú¹ñ¸ì
https://www.zan-live.com/ko/live/detail/10665
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡§1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
