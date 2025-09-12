Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤±¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯EP¡ØYouth¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è feat.¤È¤¿ - Acoustic ver.¡×MV¸ø³«¤â
Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤±¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯EP¡ØYouth¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖËÂ¤°¡×¤¬³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤·¤¿½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡È¤È¤¿¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è feat.¤È¤¿ - Acoustic ver.¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¾ïÎÐ¡×¤Ê¤É¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤À¶Îµ¿Í¤Î³Ú¶Ê¡ÖÄË¤¤¤è¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¥Ç¥â¤Ç¹½À®¤·¤¿¡¢Á´6¶Ê¤ÎÄ°¤¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢2¿Í¸þ¤¹ç¤¤²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ÇÁü¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
https://youtu.be/OHBgV6SIRLs
¤Þ¤¿¡¢11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£ ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
◾️¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯EP¡ØYouth¡Ù
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
M1.¾ïÎÐ - Acoustic ver.
M2.¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è feat.¤È¤¿ - Acoustic ver.
M3.·ù¤Ç¤â¤Í - Acoustic ver.
M4.ËÍ¤Ï¼ö¤¦ - Acoustic ver.
M5.ÄË¤¤¤è - cover
M6.Goodbye My Youth - demo
¢¡Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤±¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä
M1.¾ïÎÐ - Acoustic ver.
ÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¾ïÎÐ - 2023 self cover¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¶Ê¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼´äºê¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡¢¥Í¥ª¥½¥¦¥ëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´äºê¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÇÇº¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
M2.¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è feat.¤È¤¿ - Acoustic ver.
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤ËÃ¯¤«¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤¬¤È¤¿¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÌÜÀþ¤Ç¤É¤³¤«ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ê´¶¾ð¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¿¤µ¤ó¤ÎÑ³¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯¿·¤·¤¤·Ê¿§¤òÅ»¤Ã¤¿¶Ê¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëºÝ¥¡¼¤ÎÀßÄê¤ÇÇº¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¤È2ÈÖ¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
M3.·ù¤Ç¤â¤Í - Acoustic ver.
¥é¥¤¥Ö¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¡¼/¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜÍÚ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿1¶Ê¡£¼Â¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÍÚ¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤ÇÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬²»¸»¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ê¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä»î¤·¤Ê¤¬¤éÏ¿²»¤·¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ßDTM¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤è¤¯À©ºîÃæ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤òÃ¡¤¤¤¿²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±£¤·Ì£¤Ç¤¹¡£
M4.ËÍ¤Ï¼ö¤¦ - Acoustic ver.
¥é¥¤¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¥æ¥¦¥¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ökiun #1¡×¤Ç¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¤µ¤ó¤Î¥Ô¥¢¥Î¤È²Î¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎEP¤Ë¤â¤¼¤Ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÆ±»þ¤Ë°ìÈ¯Ï¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¬¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ëÄ°¤±þ¤¨È´·²¤Ê²»¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MIX¤â¤«¤Ê¤ê¥É¥é¥¤ÌÜ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¤µ¤ó¤Î¡¢²Î¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
M5.ÄË¤¤¤è - cover
ËÍ¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë´¶¾ð¤Ð¤«¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿²Î»ì¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿²Î¾§¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡ÖYouth¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇEP¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀÄ½Õ»þÂå¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¶²¤ìÂ¿¤¯¤â¥«¥Ð¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþ¼ê¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ê¤È¤·¤¿²»¿§¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Ó¡¼¥È¤ä¥Ù¡¼¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï½Å¸ü¤Ê¥Ü¥³¡¼¥À¡¼¥³¡¼¥é¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
M6.Goodbye My Youth - demo
º£²ó¤ÎEP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¶Ê¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¼ä¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢ËÍ¤Î´õË¾¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¼ýÏ¿¤·¡¢ÊÔ¶Ê¤äMIX¤âËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥â²»¸»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡¢7¡¢8Ç¯½»¤ó¤À³¹¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆüµ¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ç¥â²»¸»¤¬¡¢¤³¤ÎEP¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãÂç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤±¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡ÖNew Perspective¡×¡ä
¢¡Åìµþ¸ø±é
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 18:15 / START 19:00
¡¦¾ì½ê¡§½ÂÃ«CLUB QUATTRO
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§6,000±ß(+1D)
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO 03-3405-9999(·î¡ÁÅÚ 12:00-13:00,16:00-19:00 ¡ã½ËÆü¤ò½ü¤¯¡ä¡Ë
¢¡Âçºå¸ø±é
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 17:15 / START 18:00
¡¦¾ì½ê¡§ÇßÅÄShangri-La
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§6,000±ß(+1D)
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888(·î¡ÁÅÚ 11:00¡Á18:00)
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿å¾å¹â¸¶¥ê¥¾¡¼¥È
¡ãNew Acoustic Camp 2025¡ä
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅù¡¹ÎÏÎÐÃÏ¸ø±à¡¡ºÅ¤·Êª¹¾ì
¡ãniko and ¡Ä UNI9UE PARK MARCHE¡Ç25¡ä
2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¼«Í³³Ø±à ÌÀÆü´Û
¡ã¤¦¤¿¤Þ¤ë¡Á¤æ¤¦¤Ý¤Ã¤±¤ÎÌÀÆü¡Á¡ä
w/ËÌß·¤æ¤¦¤Û
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæ»ÔÆâ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹
¡ãFantastic Date fm ¡ÈMEGA¡úROCKS 2025¡É¡ä
2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡¡Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¥¨¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹
¡ãFM802 MINAMI WHEEL 2025¡ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤± ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤± ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤± ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤± ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Âç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤± ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
https://youtu.be/OHBgV6SIRLs