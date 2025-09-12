Kroi¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é¤«¤é¡ÖFire Brain¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
Kroi¤¬¡¢2025Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é¤«¤é¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡ÖFire Brain¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Kroi¤ÏÀèÆüYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê⁈¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSesame¡×¤È³èÆ°½é´ü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¡ÖFire Brain¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÏÀèÆü¤Î¡ÖSesame¡×¤ËÂ³¤¡¢2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãKroi Live Tour 2024-2025 ¡ÈUnspoil¡É at PIA ARENA MM¡ä¤«¤é¡ÖFire Brain¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
https://youtu.be/dqqSDUwyZsg
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ãKroi Live Tour 2024-2025 ¡ÈUnspoil¡É at PIA ARENA MM¡äËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤ÏU-NEXT¤ÇÁ´ÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️U-NEXTÇÛ¿®¾ðÊó
¡ãKroi Live Tour 2024-2025 ¡ÈUnspoil¡É at PIA ARENA MM¡ä
https://video.unext.jp/title/SID0172892
◾️¡ãKroi Live Tour 2025 - ASIA¡ä
¸ø±é¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://kroi.lnk.to/ASIA2025
¡ãKroi Live Tour 2025 - ASIA in SEOUL¡ä
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
musinsa garage
OPEN19:30¡¡START20:00
Á°Çä¤ê 99000KRW
¡ãKroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI¡ä
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
Legacy Taipei
OPEN17:00¡¡START18:00
Á°Çä¤ê 1780TWD ÅöÆü2000TWD
¡ãKroi Live Tour 2025 - ASIA in BANGKOK¡ä
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
BLUEPRINT LIVEHOUSE
¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¯¥È¡§FORD TRIO
OPEN18:30¡¡START19:00
Á°Çä¤ê950THB
¡Ö¤Õ¤¡¤ó¤¯ ¤é¤Ö¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ
https://kroi-fc.net/news-entry/4662/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Kroi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Kroi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Kroi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Kroi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡Kroi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://youtu.be/dqqSDUwyZsg