À±Ìî¸»¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤è¤ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×MV¸ø³«·èÄê
À±Ìî¸»¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤ÎMV¤ò9·î15Æü21»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Lee Youngji¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿1¶Ê¡£Èà½÷¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÀ±Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¤ÇÀ±Ìî¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿À±Ìî¤âÈà½÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉ½¸½¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯Ëö¤ËÀ±Ìî¤¬ÍèÆü¸ø±é¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
À±Ìî¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¡¢¥è¥ó¥¸¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¡¢À±Ìî¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤âÀ¶ÎÃ´¶°î¤ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
https://youtu.be/QplijwggNxs
¤Ê¤ª¡¢º£½µËö¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¨Æü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢¸å¤ËÆüÄø¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì2Æü´Ö¤Î¸ø±é¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦¡ÈGen¡É Box Set ¡ÈPoetry¡É [VIZL-2438]¡¿\7,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ÈGen¡É Box Set ¡ÈVisual¡É Blu-ray [VIZL-2436]¡¿\8,910¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ÈGen¡É Box Set ¡ÈVisual¡É DVD [VIZL-2437]¡¿\8,910¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ× [VICL-66033]¡¿\3,410¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¹ØÆþ
https://genhoshino.lnk.to/Gen
¢§ÇÛ¿®
https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
01. ÁÏÂ¤¡¡02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)¡¡03. Star¡¡04. Glitch¡¡05. ´î·à
06. 2 (feat. Lee Youngji)¡¡07. Melody¡¡08. ÉÔ»×µÄ¡¡09. Memories (feat. UMI, Camilo)¡¡10. °Å°Ç¡¡11. Why¡¡12. À¸Ì¿ÂÎ¡¡13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)¡¡14. Sayonara¡¡15. °ÛÀ¤³¦º®¹çÂçÉñÆ§²ñ¡¡16. Eureka
[³Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×]¡¡*³ÆÈ×¶¦¤Ë°õäÆÈ¢»ÅÍÍ¡£CD¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÆ±º
¢¢ Box Set ¡ÈPoetry¡É
¡üÀ±Ìî¸»¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î»í¤È»¶Ê¸¤òÄÖ¤¸¤¿¼Ì¿¿»í½¸¡ØMad Hope¡Ù
¡üÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½»£¤ê²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼3¼ï
¡ü¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¡ÖFrom 808 Studio¡×
¢¢ Box Set ¡ÈVisual¡É Blu-ray / DVD¡Ê5»þ´Ö46Ê¬¼ýÏ¿¡Ë
¡üGen Hoshino presents Reassembly LIVE
01. ²½Êª 02. ºù¤Î¿¹ 03. ¥ß¥¹¥æ¡¼ 04. Present 05. ÉÔ»×µÄ 06. ¤¦¤Á¤ÇÍÙ¤í¤¦ 07. Continues¡¡08. SUN 09. ¤¢¤ë¼Ö¾¸ 10. Æü¾ï 11. ´î·à 12. Hello Song 13. À±Ìî¸»¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¡¡14. ¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È 15. ¥Ë¥»ÌÀ¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È 16. ·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤ 17. ²Æ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó 18. REAL
19. °ÛÀ¤³¦º®¹çÂçÉñÆ§²ñ¡Êfeat. ¥Ë¥»¡Ë
¡üGen Hoshino presents Reassembly EXTRA
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼ (¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼) ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¦¥È¡¼¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¡¦¥Ë¥»ÌÀ¡Ö¤Ê¤á¤È¤ó¤«¡×Live at Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
¡üAkira Nise presents Fake
¡¦ÁÏºîÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥Ë¥»ÌÀ¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡¢2025 ½Õ¡×
¡üÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½»£¤ê²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼1¼ï
