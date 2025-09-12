¡Ú£±£³Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Ûµð¿Í¡¦²£Àî³®¡½ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡¢³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¹¯À¿¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¤Û¤«
¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡µð¿Í¡¦²£Àî³®¡½ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Ê£±£´»þ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÌîÂÀ°ì¡½£Ä£å£Î£Á¡¦ÃÝÅÄÍ´¡Ê£±£¸»þ£²£°Ê¬¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¢¡¹Åç¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍ¡½ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¡Ê£±£´»þ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®Ç·¡½À¾Éð¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¡Ê£±£´»þ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¢¡³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¹¯À¿¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¡Ê£±£´»þ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê£±£¸»þ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë