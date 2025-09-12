¡ÚGU¡ßÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Û¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯Çä¡ª¡¡SNS¡È¹ØÆþÊó¹ð¡ÉÁê¼¡¤°¡Öº£Ç¯¤âÇã¤¨¤¿¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡ÖGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢9·î12Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï6²óÌÜ¡£º£²ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖUNDER THE WHISPY WOODS¡È¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Î¿¹¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤ä¡¢¡Ö¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¡×¤Î¥ê¥ó¥´¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ó¥£¤ä¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¡È¤ª¤Ò¤ë¤Í¡É¤¹¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¡¢Âç¿Í¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º3·¿¡¢¥á¥ó¥º2·¿¡¢¥¥Ã¥º2·¿¡¢¥°¥Ã¥º1·¿¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï1990¡Á3990±ß¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëè²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖGU¡ßÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¥³¥é¥Ü¡£º£²ó¤â¡¢SNS¤Ç¤ÏÁáÂ®¡È¹ØÆþÊó¹ð¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖGU¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥³¥é¥Üº£Ç¯¤âÇã¤¨¤¿¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖGU¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤Á¤ã¤ó¤ÎÉþ¡ÄÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ï¡Ä¡×¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¥·¥ã¥Ä2ËçÇã¤Ã¤¿¡¢°Â¤¤¤Í¡×¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¾×Æ°Çã¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¨¤ÆHAPPY¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤ Ãå¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤³¤ìÃå¤Æ¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£