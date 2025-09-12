ÇòË²æÆ»á¤¬¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡¡Ç¤´ü2Ç¯¤Ç¡Ö¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÍý»ö¤â¡×ËÅÄ¾ÏÃË»á¤Ï¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤
¡¡¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Ï12Æü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü³«Ëë¡Ë¤Î³«ºÅÃÏ¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÍý»ö²ñ¤ÈÁí²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Ìò°÷²þÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¡Ê69¡Ë¤¬¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤È¥¢¥¸¥¢ÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÇ¤´ü¤Ï2Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÅÄ»á¤Ï6·î¤«¤éÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¸½ºßÃË»ÒÉô°÷6¿Í¡¢½÷»ÒÉô°÷3¿Í¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÉô¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÂç³Ø¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³ÁêËÐ´¢Ã«Âç²ñ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤òÅý³ç¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ñÄ¹¤ÎÆîÏÂÊ¸»á¤Ï¡Ö²ñÄ¹Âå¹Ô·ó»öÌ³ÁíÄ¹¡×¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ²£¹Ë¤Ç6·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿ÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÜÌä¡×¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦»þ¤Ë¡¢ÁêËÐ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòË²»á¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤ÎÉáµÚ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢º£Âç²ñ¤â¥¿¥¤¤Ø½Ð¸þ¤¤¤Æ»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þ¤«¤é¾¯Ç¯ÁêËÐÂç²ñ¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁêËÐÉáµÚ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢º£¸å¤Ï¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤âÇ¤´ü¤Ï2Ç¯¤Ç¡¢µÄ·è¸¢¤Î¤Ê¤¤Î©¾ì¡£ÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¾¡ÅÄ¹¸»°Éû²ñÄ¹¤Ï¡Öº£¸å¤â¤Ã¤È¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÍý»ö¤ÎÆ»¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡ÊÍý»ö¤Ëµ¯ÍÑ¡Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ÜÌä¤Ë¡×¤ÈÇòË²»á¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëºÇÂç¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎÁ´¤Æ¤ÎÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¤ÏÃË½÷·×5¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Áí²ñ¸å¤Ë¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£13Æü¤Î9»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11»þ¡Ë¤«¤é¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¢12»þ30Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14»þ30Ê¬¡Ë¤«¤éÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡¢14Æü¤Î9»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11»þ¡Ë¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇ®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥¿¥¤ÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£