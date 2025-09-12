¡Ú¹Åç¡ÛÃæÆü¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤Ç4°ÌÉâ¾å¡¡¾®±à³¤ÅÍ¤Ï4»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÀ©ÂÇ¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç7¾¡ÌÜ¡¡ÃæùõæÆÂÀ¤Ï500»î¹çÅÐÈÄÃ£À®
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç 9-0 ÃæÆü(12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¹Åç¤ÏÃæÆü¤È¤Î2Ï¢Àï½éÀï¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì4°ÌÉâ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡£½é²ó¤«¤é»°¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë¹ÅçÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Î4»î¹çÏ¢Â³ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âºäÁÒ¾¸ãÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦Ãæ¡¢¿¹Åê¼ê¤Ï7²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£2²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Í×½ê¤òÍÞ¤¨ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂÇÀþ¤â¡¢3²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤ÈºäÁÒÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£5²ó¤Ë¤âº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤ÎÂÇµå¤ËÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤¬Íí¤ß2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ç¸î¤ò¼ê¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ï´°Éõ¥ê¥ì¡¼¡£¿¹Åê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Ãæ粼æÆÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨ÄÌ»»500»î¹çÅÐÈÄ¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¤ÏÄÔÂç²íÅê¼ê¤¬ÃæÆüÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¹Åç¤¬´°¾¡¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£