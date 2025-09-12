ÀÐÀîÍü²Ú¡¢¡ÈÈþÍ¦ÅÁ¡É»°¹¥³¨Íü¹á¤È¤Î¾Ð´éSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÐ¤È¤é¤Ê¤¤¡×
9·î12Æü¡¢ÀÐÀîÍü²Ú¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¡¼Ì¼¡£OG¤é¤È¤Î¥é¥ó¥ÁSHOT¤â¸ø³«
ÀÐÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÈþÍ¦ÅÁ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÌö¤·¤¿»°¹¥³¨Íü¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀèÆü¡¢³¨Íü¹á¤È²ñ¤¨¤¿¤Î¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¤·¤Æ ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ ¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸ì¤Ã¤Æ ¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡© ¤È¤¤¤¦¤« 2¿Í¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¤«¤â¡©¡×¤È¡¢2¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î28Æü¤Ë»°¹¥¤È³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÀÐÀîÍü²Ú¡¦»°¹¥³¨Íü¹á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2025¡Á¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼20th¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª »ä¤ä³¨Íü¹á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤â ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍü²Ú¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÆóÊý¡ªºÐ¤È¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢2017Ç¯3·î¤ËÌî¾åÎ¼Ëá»á¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤äOG¤é¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î6Æü¤Ë¤Ï¹â¶¶°¦¡¦Éèµ×Â¼À»¡¦À¸ÅÄ°áÍüÆà¤È¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÀÐÀîÍü²Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê