¡¡¡Ö£Õ£±£¸£×ÇÕ¡¦£²¼¡¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜ£¶¡Ý£µ¥Ñ¥Ê¥Þ¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤¬£·ÀïÁ´¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤¬ÀèÈ¯¡£½é²óÀèÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤êº¸Íã¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìµ»à»°ÎÝ¤Ç°ì¥´¥í´Ö¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆó²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¼·²ó¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤º¡££²£±¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤ÇËè²ó¤Î£±£°Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹È¬²ó¤âÂ³Åê¤·¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££·²ó£²¡¿£³¤ò£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£±£±Ã¥»°¿¶¤Ç±üÂ¼Íê¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±üÂ¼Íê¤Ï£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢£²»àËþÎÝ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÔ¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤âÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Í»àµå¤Ç£²¼ºÅÀ¡££´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¡¢°ì»þÇÔÀï¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¸Þ²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¡£Æó²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÇÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿²£»³¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦¡£»°²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆ£¿¹¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤â£²¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¤Î¥á¥Ç¥£¥Ê¤«¤é¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¥«¥¦¥ó¥ÈÅÓÃæ¤Ç¤Î·ÑÅê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º»°¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤Æ¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï»²ó£²»à»°ÎÝ¤Ç°Ù±Ê¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹È¬²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï£±»àËþÎÝ¤«¤é°¤Éô¡¢±üÂ¼Î¿¡¢°Ù±Ê¤Î¡È²£ÉÍ¥È¥ê¥ª¡É¤Î£³Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£±äÄ¹¶å²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¹¶·â¤òÃæÌî¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤°¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î£±»àËþÎÝ¤Ç²¬Éô¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Î¥¢¥á¥ê¥«·âÇË¤ËÂ³¤¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÇÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¡¢£³·î¤ËÍèÆü¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Î¥¢¥Þ¥ä¤Ê¤É¤òÇÓ½Ð¤·¤¿ÌîµåÂç¹ñ¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¾¡Íø¡£Ï¢ÇÆ¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÂç¤¤ÊÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£