Ã«¸¶¼·²»¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ÇÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é! ¸ì¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î¶Ã¤¤Èº£¸å¤ÎÌò¼Ô¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè37²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿Ã«¸¶¼·²»¡£¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏËè½µ¶âÍË23»þ15Ê¬¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ç¿Íµ¤ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ã«¸¶¼·²»
¸½¾ì¤Ç¤ÏÀèÇÚÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡Ä
¡¡É×¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ÈÆ»¤Ê¤é¤ÌÎø¤ËÍî¤Á¤¿¿¿²Æ¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÌ¤Íè¡Ê¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇÈþÂçÀ¸¡¢É¹¼¼µ±Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¿Íµ¤¤Î¡ØÃ¥¤¤°¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀÐ»³½çÀ¬¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï´¶ÁÛ¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÉÔÎÑ¤äÎ¢ÀÚ¤ê¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤Ê¤É¶ØÃÇ¤Î°¦¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡¢¾ð¤±ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥É¥í¥É¥í¥¥å¥ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤À¤¬¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï?
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ±¤ÏÍßË¾¤ä¼»ÅÊ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Ê¤ÉÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¥É¥í¥É¥í¤·¤¿´Ø·¸¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ²¼¤ÎÄï¤¬¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ã¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸«¤è¤¦¤Ê¡É¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡º£ºî¤¬¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃ«¸¶¡£¸½¾ì¤ÏËèÆü¤¬¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«¤«¤é»£±Æ¤ÎÆü¤Ï4»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤Æ´é¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï²¿½½Âæ¤â¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤«¤éÆ±»þ¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤Î¤Ë¤â³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¿Í¤ÎÌÜÀþ¤ò»ëÅÀ¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥È¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÊ¹¤¯ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤ä°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡¢ÇòßÀ°¡Íò¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£°¦¾ð¤¢¤ë²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤
¡¡¿¿²Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÊóÉü¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è9·î12Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÏÉÔÎÑ¤¬Âêºà¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆæ¤Èµ±¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç²¿¤«µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µ¯¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¶Ã¤¤Î·ëËö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌóÈ¾Ç¯¡£¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÅö»þ¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È´é¤Ä¤¤¬Àº×û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï?¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡¡¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡Ö´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¼«Á³¤ÈËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç»×¤¦°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤À¤±¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ä»¨»ï¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÅö»þ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ä²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ì½ï¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃç´Ö¤ÎÎå¤Þ¤·¤ä¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡7¤Ä¤Î²»³¬¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»Éä¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸/²ÖÂ¼ÉÞÈþ