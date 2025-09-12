¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¤á¤¿¡ª µþÅÔ¤òµß¤Ã¤¿¡ª Á¯¤ä¤«È¿Å¾¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î£µÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ò¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¨¤°¤¹¤®¡×
¡¡J£±¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£¹·î12Æü¡¢J£±Âè29Àá¤Ç£¶°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢63Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚæÆ¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µþÅÔ¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢88Ê¬¤ËÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¡£
¡¡Å¨¿Ø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯È¿Å¾¤·¤Æº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Î°ìËÜ·è¤áÀÚ¤ë¤ÎÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½õ¤Ã¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç£µÀïÏ¢È¯¡£º£µ¨16ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤ÊÈ¿Å¾¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¡£µþÅÔ¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡¡Á°È¾¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢63Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚæÆ¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µþÅÔ¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢88Ê¬¤ËÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¡£
¡¡Å¨¿Ø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯È¿Å¾¤·¤Æº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Î°ìËÜ·è¤áÀÚ¤ë¤ÎÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½õ¤Ã¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡R¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç£µÀïÏ¢È¯¡£º£µ¨16ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤ÊÈ¿Å¾¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¡£µþÅÔ¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å