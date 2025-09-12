¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¸øÎ©¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¸½¾õ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¡© ¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°é¤«¤éÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë´ÑÅÀ
¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°é¤Î¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëº£¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¶µ°é´Ä¶¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ø1¡ó¤Î³×Ì¿ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Êë¤é¤·¡¦Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÌ¤ÍèÀïÎ¬¡Ù¡Ê°ÂÌîµ®ÇîÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢AI¤òµ¯ÇúºÞ¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤ä¶µ°é¤Ê¤É¤Î³Æ¶È³¦¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡ÏÀ¤ò¡¢2024Ç¯²Æ¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç15ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¨¤Ð
¤½¤ì¤Ï¤½¤â¤½¤â¸øÎ©¹»¤¬Â¾¤Èº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¶µ°éÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ØÈñ¤Î¹â¤¤»äÎ©¤Ø¤Î¶µ°é¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÐ½Å¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¸øÎ©¤Î³Ø¹»¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤Î¼ûÍ×¤È¡¢Âç³ØÅù¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ·Ï³ØÀ¸¤Î¿ô¤¬¸½¾õ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î³Ø²Ê¤ÎÄê°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£
STEAM¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖE¡ÊEngineering¡Ë¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖA¡ÊArts¡Ë¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤âÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡ÖA¡×¤Ï·Ý½Ñ¤ä¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈSTEM¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢²Ê³Ø¤ä¿ô³Ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿´Íý³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¡¢À¯¼£³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¤â¤Þ¤¿¶µ°é¾åÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¡¢A¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
STEAM¶µ°é¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Ê¸Íý¤òÅý¹ç¤·¤¿ÃÏÊ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Íý·ÏÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê²ò·èÎÏ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤Ç¡¢¥³¥È¤òµ¯¤³¤¹¿Í¡×¤Î°éÀ®¤ò·Ç¤²¤ëÆ±¹»¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¹©³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤Îµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃÃÎ¼±¤ä¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«¤é²ÝÂêÈ¯¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è·¿³Ø½¬¡ÊPBL¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÎÀßÄê¤«¤é¡¢²¾Àâ¤ÎÀßÄê¡¢Ä´ºº¡¦±é½¬¤Î½àÈ÷¤È¼ÂÁ©¡¢Ê¬ÀÏ¡¢²¾Àâ¤Î¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÎ©°Æ¤¹¤ëÎÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤ËÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Î¥É¥ë¥È¥óÅìµþ³Ø±àÃæÅùÉô¡¦¹âÅùÉô¤Ç¡¢¡ÖË×Æ¬¤Î¾ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖSTEAMÅï¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥é¥Ü¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥Ü¤Î³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹âÀÇ½PC¤Ç¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¥¬¡¼¥á¥ó¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇºîÉÊ¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¸ÅÌ´Ö¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¿¤Ë¤Ï¤á¤º¤ËÀ¸ÅÌ¤ÎÆâÈ¯Åª¤Ê¶½Ì£¤«¤éÁÏÂ¤À¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ø¤Ó¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö21À¤µª¤Î¿Í´ÖÎÏ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø¹»¤òÅÔÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤Ç¤¤¿¤é¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÔÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ê¡¢¿·¹»¤ÎÀßÃÖ¤Ï·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Û¤É¼ø¶ÈÃæ¤Ë½Î¤Î½ÉÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½µ¤Ë1¥³¥Þ¤Ç¤âÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¡¢¤è¤êÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤À¤³¦¤òÇÁ¤¸«¤ë¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÔ¤Î¼çÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÅÔÎ©Âç³Ø¤Ç¤Î²þ³×¤ä¡¢ÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Î»²²è¤òÂ¥¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂÌî µ®Çî¡Ê¤¢¤ó¤Î ¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢SFºî²È¡£1990Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¥·¥¹¥Æ¥àÁÏÀ®³Ø²ÊÂ´¡£ºß³ØÃæ¡¢AI¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¾¾ÈøË»á¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ò³Ø¤Ö¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒBEDORE¡Ê¸½PKSHA Communication¡Ë¤òÁÏ¶È¡£2018Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÎMNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£2019Ç¯¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¥¢¥¹¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÂè6²óÆü·ÐÀ±¿·°ì¾Þ°ìÈÌÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ÇÂè9²ó¥Ï¥ä¥«¥ïSF¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯¤ËÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·15ËüÉ¼³ÍÆÀ¡£2025Ç¯1·î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030¡×È¯Â¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤ò·ëÅÞ¤·¡¢»²µÄ±¡Áªµó¡ÊÈæÎãÂåÉ½¡Ë¤Ç½éÅöÁª¡¢À¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹2%°Ê¾å¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤òÃ£À®¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÔÌ±»²²Ã¤ò¼´¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÈÀ¯ºö¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¡¢ÁÐÊý¸þ·¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°ÂÌî µ®Çî)
¸øÎ©³Ø¹»¤ËÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø»þ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬»äÎ©¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»äÎ©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¸øÎ©¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê¹Ô¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¶¯¤¯¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°é¤Î¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ÏË§¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
