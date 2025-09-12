Q. ²Æ¥Ð¥Æ¤Ç¤Ä¤é¤¯¡¢¿©»ö¤Ï¤½¤¦¤á¤ó¤ÇºÑ¤Þ¤¹Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÈè¤ì¤ËµÕ¸ú²Ì¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A. ËÜÅö¤Ç¤¹¡£°ßÄ²¤ÎÎä¤ä¤·²á¤®¤È¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÐ¤ê¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦²Æ¥Ð¥Æ¤Ç¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤âÌÌÅÝ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îä¤¿¤¯¹¢¤´¤·¤Î¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤äÎä¤¨¤¿°û¤ßÊª¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Î°²½¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ßÄ²¤òÎä¤ä¤¹¤â¤Î¤Ï¾Ã²½µÛ¼ý¤ò°¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ë¤¤¤«¤éÂÎ¤òÎä¤ä¤½¤¦¤È¤·¤ÆÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤ê²á¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æ¥Ð¥ÆÆÃÍ¤Î¤À¤ë¤µ¤äÈèÏ«´¶¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤Î¡¢²Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ËÌµÍý¤Ë¿©»ö¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ºà¤ò¾¯ÎÌ¤º¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¾¯¤·Åº¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤«¤éÁá¤¯²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È²¹ÅÙ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)