ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¡¦·ªÄÍ°°¤µ¤ó¡¢»àµî¡¡88ºÐ¡¡»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÄÉÅé¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î·ªÄÍ°°¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û·ªÄÍ°°¤µ¤ó¤Îë¾ÊóÅÁ¤¨¡¢ÄÉÅé¤·¤¿»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¡Ø¿·ÁªÁÈ·ìÉ÷Ï¿¡Ù¤ÎÅÚÊýºÐ»°Ìò¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î·ªÄÍ°°¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£88ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£·ªÄÍ¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Î¿Í¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»þÂå·à¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø´¤ÈÇ¡Ù¤ä¡¢º¸±¦ÅÄ°ìÊ¿¤µ¤ó¡¢ÅçÅÄ½ç»Ê¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌÈÖÁÈ¡Ø¿·ÁªÁÈ¸òÍ§Ï¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡¦´ë²è¤ËÂ¿¿ô¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2016Ç¯¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀ¶º¸±ÒÌç¤ÎÄÌ¤¦Ãæº¬Æ»¾ì¤Î¼ç¡¦Ãæº¬Ìï»°ÏºÌò¤È¤·¤Æ¡¢Âè8ºî¡Ø½Õ¤òÂÔ¤Ä¤³¤³¤í¡Ù¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¤½¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Åì±ÇÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤âÆ±Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç·ªÄÍ¤µ¤ó¤Î»àµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡·ªÄÍ¤µ¤ó¤Ï1937Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤ËµþÅÔ¤Ë°Ü½»¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½÷Í¥¤ÎÌÓÍøµÆ»Þ¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö·àÃÄ¤¯¤ë¤ßºÂ¡×¤Ë½êÂ°¤·±é·à³èÆ°¤ò³«»Ï¡£65Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¿·ÁªÁÈ·ìÉ÷Ï¿¡Ù¤Ç¼çÌò¡¦ÅÚÊýºÐ»°¤ËÈ´¤Æ¤¡£¸¶ºî¼Ô¤Î»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤«¤é¤â·ã¾Þ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È±éµ»¤Ï·ªÄÍ¤µ¤ó¤ÎÅÚÊýÁü¤òÀ¤¤Ë¶¯¤¯¹ï¤ó¤À¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¤ï¤ì¤é¶å¿Í¤ÎÀïµ´¡Ù¡Ê66Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²¶¤ÏÍÑ¿´ËÀ¡Ù(67Ç¯)¡¢¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù(70Ç¯)¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡¢¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»þÂå·àºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
