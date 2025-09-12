¼ã¾¾»á¡ÖËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×DeNA¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Î±¦°Â¤òÉ¾²Á
¡ü ¥ä¥¯¥ë¥È 2 ¡Ý 10 DeNA ¡û
¡ã22²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¡¢DeNA¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ë±¦°Â¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯2¡Ý0¤Î3²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¹âÍüÍµÌ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇ·â¤Ë¼ã¾¾»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈÆóÎÝ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¤ÈÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢ÎÓÂö¿¿¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇDeNA¤Ï2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë