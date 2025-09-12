¼ã¾¾»á¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ì¤Ë¶ì¸À¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×
¡ü ¥ä¥¯¥ë¥È 2 ¡Ý 10 DeNA ¡û
¡ã22²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ìÍ¥Âç¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¹âÍüÍµÌ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯ÅÙ²ñÎ´µ±¤òÆó¥´¥í¤Ç´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¤Ë»Íµå¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¤ËÏ¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¾¾Èø¼®²¸¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¾¾»á¤Ï¡Ö²ÜÌ¾¡¢ÅÙ²ñ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°·Ï¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¸Å²ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÀ¿ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡0¡Ý2¤Î3²ó¤ÏÅû¹á¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢º´Ìî¤Ë3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢°ì»à¸å¡¢ÎÓÂö¿¿¤ËÃæµ¾Èô¤Ç¤³¤Î²ó2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¼ã¾¾»á¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Â®¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìî¼ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òËèÆü¥Þ¥·¥ó¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¡¹¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ÇÊÑ²½µå¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èº®¤¼¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë