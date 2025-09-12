¼ã¾¾»á¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Ìî¼ê¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Ìî¼ê¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤¬1²ó1¼ºÅÀ
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼Âó¤ÏÌî¼ê¤Ê¤¬¤é1¡Ý9¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£µð¿Í»þÂå¤Î23Ç¯9·î2Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÂ¼Âó¤Ï¡¢²ÜÌ¾Ã£É×¤Ëµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢1²ó¡¦18µå¤òÅê¤²¡¢2Æü°ÂÂÇ¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢1Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¾¾»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Ìî¼ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
