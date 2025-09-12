¡ÚÀ¾Éð¡Û¹â¶¶¸÷À®¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê´°ÉõÌÜÁ°£¹²ó¤Ëà°Ì´á¤Î£´Ï¢ÂÇ¹ßÈÄ¡Ö¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£±£²Æü¡¢£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë£·¡½£³¤È¾¡Íø¤·Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¤¿¡££Ã£Ó¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº¹¤Ï»Ä¤ê£±£¹»î¹ç¤Ç£¶¡¦£µ¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£µÀï¤Ç£°¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£²£´¤ÈÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ëÅ·Å¨¡¦Ã£¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡£´²ó¡¢£²ÈÖ¤ÎÂìÂô²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÆóÆâÌî°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿À¾Éð¤Ï£³ÈÖ¡¦³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯ÃæÁ°¤Ë±¿¤ÓÃ£¤«¤éÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÆó»àÆóÎÝ¤È¤·»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤·£²ÅÀÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ú²ÌÅª¤ËÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿³°ºê¤Ï¡ÖÀè¼èÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¢»³Â¼¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤Ë¤ÏÁê¼ê£²ÈÖ¼ê¡¦µÜÀ¾¤«¤é°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¥Í¥Ó¥ó¡¢ÅÏÉôÀ»¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£·ÈÖ¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Î£µ·î£²£µÆü¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³¹æ£³¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ò¼õ¤±ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£¸²ó¤Þ¤Ç»¶È¯£µ°ÂÂÇ¡££²£°£²£³Ç¯£··î£²£µÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë°ÊÍè¤Î´°Éõ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢£¹²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î£²£¹¹æ¥½¥í¤«¤é£´Ï¢ÂÇ¤òÍá¤ÓÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¡¦¹õÌÚ¤¬ÂåÂÇ¡¦¿åÃ«¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌðß·¤òÆóÊ»»¦¡¢ÂåÂÇ¡¦ËüÇÈ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¹â¶¶¤Ï£¸²ó£°¡¿£³¡¢£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«£·¾¡ÌÜ¡Ê£·ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È£¹²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¡Ê´°Éõ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ë²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç£¹²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«µÔÅª¤Ëà°Ì´¤Î£¹²óá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£