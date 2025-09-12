¡Ö30MM¡×¡¢·ÙÈ÷ÎÌ»ºµ¡¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥È¡×¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥¿¥Î¥ô¥¡¡×¤Î¥Õ¥ë¥¢ー¥Þー¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤Æ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES MISSIONS(30MM)¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö30MM 1/144 eEXM-23 ¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥È01¡×¡¢2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1,628±ß¡£¡Ö30MM 1/144 eEXM-23 ¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥È02¡×¡¢2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1,628±ß¡£Âç·¿¤Î¥·ー¥ë¥É¤ò¹½¤¨¤¿·ÙÈ÷·¿ÎÌ»ºµ¡¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¶ー¤òÄ·¤Í¾å¤²¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¸åÉô¤Î¥Ðー¥Ë¥¢¤Ï¹ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇØÃæ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¡Ú¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥È¡Û
¡Ö30MM 1/144 bEXM-15FA ¥Õ¥ë¥¢ー¥Þー¥Ý¥ë¥¿¥Î¥ô¥¡¡×¤Ï2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2,178±ß¡£¥Ý¥ë¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ë¥¢ー¥Þー¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉðÁõ¤ÏÍÍ¡¹¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£»Ù±ç¥á¥«¡Ö¥í¥¤¥í¥¤¡×¤Ë¤â¥¢ー¥Þー¥Ñー¥Ä¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ú¥Õ¥ë¥¢ー¥Þー¥Ý¥ë¥¿¥Î¥ô¥¡¡Û
¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë(EX¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥¢¥¥åー¥Ö)¡×¤Ï2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï660±ß¡£¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¤Ç¥é¥ó¥Êー¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¸å¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤ÆÌµ¤·¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¥åー¥Ö¤ò¥³¥¢¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁõÈ÷¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£1¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç2¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë(EX¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥¢¥¥åー¥Ö)¡Û
¡Ö30MM 1/144 eEXM-9dm ¥Ð¥¹¥ー¥í¥Ã¥È¥«¥¹¥¿¥à¡×¤Ï2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï3,080±ß¡£ÎÌ»ºµ¡¡Ö¥Ð¥¹¥ー¥í¥Ã¥È¡×¤Î¿åÃæÀïÍÑ¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¡¢³ÊÆ®ÍÑ¥¯¥íー¤Ê¤É¤ÇÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·¿¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ê¤É¤ÎÉðÁõ¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥Ð¥¹¥ー¥í¥Ã¥È¥«¥¹¥¿¥à¡Û ¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
(C)BANDAI SPIRITS 2019