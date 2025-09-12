¡Ú¹Åç¡ÛÃæÆü¤Ë£¹¡½£°Âç¾¡¤Ç£²½µ´Ö¤Ö¤êÏ¢¾¡¡ª·î´Ö£²£°ÇÔ¤ÎºòÇ¯£¹·î¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤·¡¡£´°ÌºÆÉâ¾å
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£¹¡½£°ÃæÆü¡Ê£±£²Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï¡¢£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤ÎÏ¢¾¡¤Ç£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡££¸·î£²£¹Æü¤Þ¤Ç£µÏ¢¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡£·î´Ö£²£°ÇÔ¡Ê£µ¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿ºòÇ¯£¹·î¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÏ¢¾¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç·î´ÖÀ®ÀÓ¤Ï£³¾¡£·ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢¾®±à¤¬£´ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë½é²óÀèÀ©ÂÇ¤«¤é£²ÆÀÅÀ¡££³²ó¤Ë¤Ï£´ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤Ç¤Ê¤É¤Ç£´ÆÀÅÀ¡¢£µ²ó¤Ë¤âÅ¨¼ºÍí¤ß¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡££±»î¹ç£¹ÆÀÅÀ¤Ï£¸·î£±£²Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨£µÅÙÌÜ¡££¸ÅÀº¹¾¡Íø¤Ï£¶·î£¸Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦Âç¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®±à¤Ï¡¢£³²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤âÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Çº£µ¨£´£·ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á¡£ÂÇÎ¨£³³ä£µÎÒ¤Ç£²°Ì¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ý¤Ë£·ÎÒº¹¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¡£°ÂÂÇ¿ô¤â¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£±£´£¸¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ºòµ¨¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿£±£µ£±°ÂÂÇ¤Î¹¹¿·¤âÌÜÁ°¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±»Íµå¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨¤â¥ê¡¼¥°£±°Ì¤ÎÀô¸ý¤Þ¤Ç£µÌÓº¹¤Î¡¥£³£µ£¸£µ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹¤Ï¡¢±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢£·²ó£±£±£±µå¤Ç£¸°ÂÂÇ£±»Íµå¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ÇÍ£°ì¡¢ÇòÀ±Àè¹Ô¤È¤Ê¤ë£·¾¡ÌÜ¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££¸²ó¤Ï¡¢Ãæºê¤¬¥×¥íÌîµå£±£±£³¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»£µ£°£°ÅÐÈÄ¤ò¾þ¤ëÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£ºÇ¸å¤Ï£··îËö¤Ë°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤·¤¿£²£±ºÐº¸ÏÓ¡¦ÄÔ¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£