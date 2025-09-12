Ê¡»³²í¼£¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±¡¡¡Ö¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£(56)¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¿¥Ó¥Õ¥¯¥ä¥Þ¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤È¤È¤â¤ËÊ¡»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ï¤Î¿¼¤¤³¹¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡»³¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1990Ç¯3·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ê¡»³¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¡ÖËÍ°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤ÎÀîºê¥¤¥ó¥¿¡¼¹ß¤ê¤Æº¸¤ËÆþ¤Ã¤¿Âè°ìÀÐÁñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤È¤«½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÆü»Å»ö¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¡È°ú¤Ã±Û¤·¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥Õ¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¤ï¤±¡×¤È¡¢¶î¤±°ú¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É»Å»ö¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î2¥È¥ó¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤³¤¿¤Ä¤ÈÉÛÃÄ¤È¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢3·î21Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÍ½ÄêÄÌ¤ê¡É°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º²¿¤â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡È¤¢¡¢¤³¤ìÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£