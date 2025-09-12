¡Ú´¶ÁÛÁ´Ê¸¡ÛÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢Ä¹ºêË¬Ìä½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¡½¡½¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¡×¡Ö°¦»Ò¤â²þ¤á¤Æ¸¶ÇúÈï³²¤Î¼ÂÁê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¡×
Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤Î°ÖÎî¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÄ¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤¬¡¢12ÆüÌë¡¢µÜÆâÄ£¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤ËÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬¤ì¡¢¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¤Ç²Ö¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¡¢80Ç¯Á°¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤è¤ê¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹ºê¤Î¿Í¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò»×¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊª»ñÎÁ¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤Þ¤¿°æ¾å´ÛÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸¶ÇúÈï³²¤ÎÈá»´¤µ¤ä¡¢ÈïÇú¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¼õ¤±¤¿º¹ÊÌ¡¦ÊÐ¸«¤Ë¿¼¤¯¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀâÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈïÇúÁ°¸å¤ÎÄ¹ºê»Ô³¹¤äÈï³²¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈïÇú¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¶ìÆñ¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î¤´¶ìÏ«¤ò¤·¤Î¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿É¤¤ÂÎ¸³¤ò¼«¤é¸ì¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïÇú¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÂÎ¸³¤òÅÁ¾µ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Êý¡¹¤È¤â¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÈïÇú¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¤Âå¤¬¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ã¤¤¿Í¡¹¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈïÇú¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤´¶ìÏ«¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¤¿°¦»Ò¤â¡¢²þ¤á¤Æ¸¶ÇúÈï³²¤Î¼ÂÁê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ä¹ºê¤Î¿Í¡¹¤Î¶¯¤¤Ê¿ÏÂ´õµá¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¹ï¡¢ÂçÀÐÄ¹ºê¸©ÃÎ»ö¤«¤éÄ¹ºê¸©À¯¤Î³µÍ×¤È¸©¤¬¸½ºß¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë½ô»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¸©¤¬Â¿¤¯¤ÎÎ¥Åç¡¦È¾ÅçÃÏ°è¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±ó³Ö¶µ°é¤ä±ó³Ö°åÎÅ¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï½ë¤¤Ãæ¡¢Â¿¤¯¤Î¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
