·Ù»¡½ð¤Ë¿¯Æþ ²¡¼ýÉÊ¤Î¼Ö¤Î¥ê¥¢¥¬¥é¥¹³ä¤Ã¤¿µ¿¤¤ ÃË4¿Í¤òÂáÊá¡¦Á÷¸¡ ÊÌ»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬±¿Å¾¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー »°½Å
»°½Å¸©¤Î°ËÀª·Ù»¡½ð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢²¡¼ýÉÊ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË4¿Í¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦±ÊµÈÀµ¼ùÍÆµ¿¼Ô44ºÐ¤éÃË4¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¡¢°ËÀª·Ù»¡½ð¤Ë¿¯Æþ¤·²¡¼ýÉÊ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Î¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ï°ËÀª·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÊÌ»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï4¿Í¤Î¤Û¤«¤ËÈÈ¹Ô¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬2¿Í¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢2¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë²¡¼ýÉÊ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£