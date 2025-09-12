¾å±Û»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷Èï³²¡¡µ¤¾ÝÂæ¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï12Æü¡¢£¹·î10Æü¤Ë¾å±Û»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µû¾Â»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Î¼ïÎà¤ÏÆÃÄê¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î10Æü¸á¸å2»þ50Ê¬º¢¡¢¾å±Û»ÔÀ¶Î¤¶è¾å°ðÄÍ¤«¤é°ÂÄÍ¶è°ÂÄÍ¤ÇÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¡¢½»Âð¤Ê¤É¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï11Æü¤«¤é¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾å±Û»Ô¤Ç¤ÎÆÍÉ÷¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÏÉ÷Â®Ìó45m/s¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¤Ï¡¢ÀÑÍð±À¤«¤é¿á¤¹ß¤í¤¹²¼¹ßµ¤Î®¤¬ÃÏÉ½¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¿åÊ¿¤Ë¿á¤½Ð¤¹·ã¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢Èï³²ÃÏ°è¤Ï±ß·Á¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÊ±ß·Á¤Ê¤ÉÌÌÅª¤Ë¹¤¬¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÑÍð±À¤Î²¼¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Îä¤¿¤¤¡Ê½Å¤¤¡Ë¶õµ¤¤Î²ô¤¬¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ë¤è¤ê²¹¤«¤¤¡Ê·Ú¤¤¡Ë¶õµ¤¤ÎÂ¦¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¿åÊ¿¤Î¹¤¬¤ê¤ÏÎµ´¬¤ä¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¤è¤êÂç¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å±Û»Ô¤Î12Æü¸áÁ°11»þ¸½ºß¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆÍÉ÷¤Ç·úÊªÈï³²¤Ï63·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
