¡ã¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢ 2ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þTPC¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¥É¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡Ë¡þ6876¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å8»þ20Ê¬¤ËÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢10·î¤«¤éÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ð¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÀª¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¡£Æ±¸á¸å8»þ53Ê¬¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÁÈ¤Ç²ó¤ë¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È´ä°æÌÀ°¦¤¬10ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦45°Ì¥¿¥¤¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¤¤Æ1ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç138°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÜ»Ø¤¹ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬¥×¥ì¡¼¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¤â¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢ ´ä°æÀéÎç¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£½éÆü¤ò2¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½ª¤¨¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Æ±¸á¸å9»þ48Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï101°Ì¡£¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¸áÁ°ÁÈ¤Ç¤ÏÇÏ¾ìºé´õ¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¸á¸åÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬¥é¥¦¥ó¥É¡£ÃÝÅÄÎï±û¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤âÆüËÜ»þ´Ö13Æü¿¼Ìë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥ã¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ï¥Ê¥»¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£2ÂÇº¹¤Î7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥¸¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥¥à¡¦¥»¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤é6¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆüËÜÀª¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡Û¢£1ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È21¡§04 ºûÀ¸Í¥²Ö21¡§15 ¸Å¹¾ºÌ²Â21¡§37 »³²¼ÈþÌ´Í22¡§21 ÇÏ¾ìºé´õ25¡§53 Èª²¬Æà¼Ó26¡§15 ÃÝÅÄÎï±û¢£10ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È20¡§53 ¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢´ä°æÌÀ°¦21¡§37 ´ä°æÀéÎç21¡§48 ½ÂÌîÆü¸þ»Ò25¡§42 µÈÅÄÍ¥Íø26¡§15 À¾¶¿¿¿±û26¡§48 À¾Â¼Í¥ºÚ
