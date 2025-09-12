Åð»£Ì¤¿ëÍÆµ¿¤Î¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤«¤éÆ°²è¥Çー¥¿¤ò²¡¼ý
½÷À¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬Æ°²è¥Çー¥¿¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï12Æü¡¢¹Åç¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯5·î¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¹â¹»¤ÎÂÎ°é´ÛÁÒ¸Ë¤Ç¡¢Ï¿²èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë²¿¤é¤«¤Îµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢10Âå¤Î½÷À3¿Í¤ÎÃåÂØ¤¨¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬Ê¡»³»ÔÆâ¤Ç´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊÌ¤Î»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¥Çー¥¿¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌÛÈë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯9·î12ÆüÊüÁ÷¡Õ