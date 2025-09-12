1»þ´Ö¤ËÌó120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤â¡Ä»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¦¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¦¸ÖÌîÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó 13ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¸·½Å·Ù²ü
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤ÏÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢»°½Å¸©¤Î»ÍÆü»Ô»Ô¤Ê¤É¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤ÏÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¸á¸å8»þ50Ê¬»þÅÀ¤Ç¡¢»°½Å¸©¤Î»ÍÆü»Ô»Ô¤È¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¢¸ÖÌîÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÖÌîÄ®ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥ìー¥Àー¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤Ç¡¢12Æü¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤Ê¤Ù»ÔÂç°ÂÄ®Çß¸Í¡¦Æî¶â°æÃÏ¶è¤Î1312À¤ÂÓ2705¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Ç150¥ß¥ê¡¢»°½Å¤Ç120¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï13Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£