¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹µÈÂ¼¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é2¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×5ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØÄ©Àï
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹5¡¼3SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¤È¤â¤Ë1¾¡2ÇÔ¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÈSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐÀï¡£25Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬5¡Ý3¤Ç¾¡¤Á¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ò´Þ¤á¤¿½Ð¾ì3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡µ¬Äê¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤ÏDSC¤Ç·èÄê¡£DSC¤È¤Ï³Æ»î¹çÁ°¤ËÀè¹¶¤È¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ó¥É¥í¡¼¡ÊLSD¡á¥¹¥È¡¼¥ó¤òÅê¤²¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¶á¤¤Êý¤¬¾å°Ì¡Ë¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¿ôÃÍ¡£³Æ»î¹ç¤ÎLSD¤«¤é°¤¤¿ôÃÍ2¤Ä¤ò½ü¤¤¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç¶¥¤¤¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤¬23¡¦49¤Ç1°Ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬32¡¦06¤Ç2°Ì¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬45¡¦31¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13Æü¤Ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬·èÄêÀï¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ºÇ½ª¥¨¥ó¥É¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤«¤é°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2Ï¢ÇÔ¤«¤é2Ï¢¾¡¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë»Ä¤ê¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¡£¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é2¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£4Ç¯Á°¤è¤êµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÏÂè2¥¨¥ó¥É¤Ë2ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥¨¥ó¥É¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸å¹¶¤À¤Ã¤¿Âè4¥¨¥ó¥É¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Âè5¥¨¥ó¥É¤Ï1ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢Á°È¾¤ò3¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè6¥¨¥ó¥É¤ÏµÈÂ¼¤Î¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¡£1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Âè7¡¢8¥¨¥ó¥É¤Ï·Ú°æÂô¥¯¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤òÁªÂò¡£Âè9¥¨¥ó¥É¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡DSC¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3°Ì¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È13Æü¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£5ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØÄ©Àï¤È¤Ê¤ëµÈÂ¼¤¬¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£