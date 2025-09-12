¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷·É²ð¡ÈÃæ1Æü¡É¶¯¹Ô¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤È¥É¥í¡¼
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡¡¹Åç1¡½1µþÅÔ¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡E¥Ô¡¼¥¹¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀËÌÊÆ±óÀ¬¤Ç¡¢10Æü¡Ê¸½ÃÏ9Æü¡Ë¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿GKÂçÇ÷·É²ð¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤À¤¬»þº¹¥Ü¥±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾21Ê¬¤ÎµþÅÔ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ëÁ°¤Ë¥»¡¼¥Ö¡£¸åÈ¾8Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÎäÀÅ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¤À¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸åÈ¾43Ê¬¡¢µþÅÔ¤Î¥¨¡¼¥¹FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î°ìÈ¯¤Ï»ß¤á¤¤ì¤º¡£²ù¤·¤¤1¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£