ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤Ç¥½¥Õ¥È¤È£²¡¦£µº¹¡¡ÂÇÀþ¤Ï¶å²ó¤ËÈ¿·â¤âµÚ¤Ð¤º
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£³¡Ý£·À¾Éð¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï´°ÇÔ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£²¡¦£µ¤Ë³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÃ£¤Ï£·²ó£·°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£²ÇÔÌÜ¡£»Í²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é³°ºê¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª£²»àÆóÎÝ¤«¤é»³Â¼¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥Í¥Ó¥ó¡¢ÅÏÉôÀ»¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÎÃæ±Û¤¨£³¥é¥ó¤ÇÂçÎÌ£µÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÀ¾ÉðÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¤¬¡¢¶å²ó¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦¿åÃ«¤¬£µÏ¢Â³°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀÌÜ¡£ÌðÂô¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦´Ö¤Ë£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£