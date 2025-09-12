ÆîÆüËÜ¿·Ê¹¡Ö»æÎð3Ëü¹æ¡×¤ÎÀáÌÜ¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×ÇÛÃ£°÷¤Î¼ê¤Ç²ÈÄí¤Ø¡¡¼¯»ùÅç
12ÆüÄ«¤ÎÆîÆüËÜ¿·Ê¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢1ÌÌ¤Ë¡ÖÂè3Ëü¹æ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹Ô²ó¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö»æÎð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀáÌÜ¤Î3Ëü¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»æ¤Î¿·Ê¹¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ø¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤â¿Ê¤àÃæ¡¢¿·Ê¹¤¬²ÈÄí¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤Î1Æü¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦12Æü¡¢3Ëü¹æ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆîÆüËÜ¿·Ê¹¡£Á°¿È¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀï»þÃæ¤Î1942Ç¯2·î11ÆüÁÏ´©¤Î¡Ö¼¯»ùÅçÆüÊó¡×¤Ç¤¹¡£½ªÀïÍâÇ¯¤Î1946Ç¯2·î¡¢¡ÖÆîÆüËÜ¿·Ê¹¡×¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿Àî½ç°ìÏ¯ÊÔ½¸¶ÉÄ¹¡Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Î¶èÀÚ¤ê¡£»æÎð1¹æ¤¬¾¼ÏÂ17Ç¯¤ÎÀïÁè¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤òÆÃ½¸ÌÌ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎËÜ¼ÒÊÔ½¸¶É¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½100¿Í¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿·¿Íµ¼Ô ²ÏÃ¼Èþ½ï¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼þ¤ê¤ÎÀèÇÚ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¤ÎÎò»Ë¤òÃÛ¤¯1¥Úー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æº£¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÆîÆüËÜ¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¥Ôー¥¯¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¤Î40ËüÉô¤«¤é¸º¾¯¤·¡¢º£¤Ï¤ª¤è¤½22ËüÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢µ»ö¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô ¿ûÍºÍ´¤µ¤ó¡Ë¡Ö¿·Ê¹¤À¤ÈÊ¸»ú¤Ð¤«¤ê¤ÇÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ç¤â¡Ø°Õ³°¤È¿·Ê¹¼Ò¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸«½Ð¤·¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡×
11ÆüÌë11»þ¡£3Ëü¹æ¤Î¿·Ê¹¤Î°õºþ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎØÅ¾µ¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡³£¤¬¡¢ËèÊ¬1000Éô¤ÎÂ®¤µ¤Çºþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°õºþ¤µ¤ì¤¿22ËüÉô¤Ï¸©Æâ¤ª¤è¤½130¤«½ê¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ø¡£
¸áÁ°2»þ¡£ÇÛÃ£°÷¤Î¼ê¤Ç°ìÉô°ìÉô¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿Àî½ç°ìÏ¯ÊÔ½¸¶ÉÄ¹¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç¡¢Æî¶å½£¡¢¶¿ÅÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òËº¤ì¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢¼¯»ùÅç¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
Àï»þÃæ¤«¤éÀï¸å¤ÎÉü¶½¡¢¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÎáÏÂ¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¡£¿·Ê¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î½ÐÍè»ö¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦