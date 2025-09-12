Daichi Yamamoto¤¬¸ì¤ë¡¢Æü¾ï¤È²»³Ú¤ÎÁê´Ø¿Þ¨¡¨¡¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡×¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ë¿·¾Ï
²ÆEP¡ØBox Of Summer¡Ù¤ò·È¤¨¡¢Daichi Yamamoto¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖTidy Up Tour 2025¡×¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡£´°Çä¤ÎÅìµþ¡¦Âçºå¤ËÂ³¤¡¢9·î26Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê10·î10Æü¡Ë¡¢Ê¡²¬¡Ê10·î24Æü¡Ë¡¢¹Åç¡Ê10·î25Æü¡Ë¡¢À¹²¬¡Ê11·î2Æü¡Ë¡¢»¥ËÚ¡Ê12·î12Æü¡Ë¡¢µþÅÔ¡Ê12·î14Æü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£¥ì¥²¥¨¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿·Ú²÷¤Ê³Ú¶Ê¤«¤é¾ð´¶Ë¤«¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢²Æ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¡¼²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿EP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µîÇ¯¤è¤ê¤«¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Æ¶·¢¤ËÀø¤Ã¤Æ¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂÎ¤ò²õ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Ù¨ÅíÁ£¤¬¼ð¤ì¤¿¤êÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢¤®¤Ã¤¯¤êÇØÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£8·î¤â2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼µîÇ¯¤âJJJ¤µ¤ó¤È¤Î¡ØRadiant¡Ù¤äEP¡ØSecure¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËDaichi¤µ¤ó¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤ºîÉÊÎÌ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
º£Ç¯¤ÎPOP YOURS¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÃ¶½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÒ±é¤Î»Å»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ë¥Ð¡¼¤Ã¤È¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢µÒ±é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â½Ð¤Æ¡£º£¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¼¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£STUTS¤µ¤ó¤äìÐ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
º£²ó¤Ï2Æü´Ö¤Ç¹ç·×4¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¥ê¥È¥ë¡¦¥·¥à¥º¤â´Ñ¤ì¤¿¤·¡¢DJ¥¿¥¤¥à¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä«5»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç³°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡ÖÀÎ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¼¡×¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¸¶»Ï¤Î»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£¿·¤·¤¤Â¼¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤³¤Ë¥â¥Î¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤·¤Æ¡Ö¤Û¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤í¤Ê¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎÄ´Êø¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¤½¤¦¤·¤¿´Ö¤â¡¢¾ï¤ËÀ©ºî¥â¡¼¥É¤¬ON¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢¤³¤Î2¡¢3½µ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢¶Ê¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¿ÈÂÎ¤âÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤â¥±¥¬¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¶Ê¤ò¡Ë½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤â¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ä¡¢½ñ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¥¹¥é¥ó¥×¤Î»þ¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¡ØThe Artist Way¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎËÜ¤ÏDoechii¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼ËÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì¾Ï¤´¤È¤Ë¥¿¥¹¥¯¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËèÆü¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¥£¥Æ¥£¤Ï»Ò¶¡¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö´Å¤ä¤«¤¹»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¿ôÆü¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Uber¤Ç¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÍê¤ó¤À¤ê¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤À¤±¤Ë±ó½Ð¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÆóÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¶Ê¤¬½ñ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ìÍý¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»Å»ö¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÎÌ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Daichi¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼èºà¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤âÀª´îÍ· & Yohji Igarashi¤Î¿·¶Ê¡Ötombo feat.Daichi Yamamoto¡×¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¿§¡¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊµÒ±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ë¡Öº£¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÌµÍý¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅ·°æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê»þ¤Ï¡Öº£¤Ê¤é¥¤¥±¤ë¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢º£¤¬°ìÈÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÊý¤¬º£¤è¤ê¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤â°ìÆüÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÊÀ©ºî¤¬¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Í¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤³¤Î2¡Á3Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Ryosuke Hoshina
¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤Ë¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¡Ë·Ò¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë
¡¼¿·ºîEP¡ØBox of Summer¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ö²Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌÜ³Ý¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Á°¤Ëºî¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤â¼ýÏ¿¤·¤¿EP¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÀÎ¤Î¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØSecure¡Ù¤È¤¤¤¦EP¤ÎÀ©ºîÃæ¤Ë¿§¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØSecure¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÅª¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤ë¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²ÆEP¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÄ°¤ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¸¤á¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿°ìËç¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼Daichi¤µ¤ó¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¼Ì¼ÂÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤ÈÆâ¾ÊÅª¡¦¾ð´¶Åª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²Æ¤Î³¨Æüµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖRain¡×¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡ÖRain¡×¤Ï»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎGachaMedz¤µ¤ó¤¬¡Ö²Æ¤Î¥Ó¡¼¥È½¸¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Gacha¤µ¤ó¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÅß¤Î¥Ó¡¼¥È½¸¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡ÖSalty Dog¡×¤Ï¥Ð¡¼¤òÉñÂæ¤Ë½÷À¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÎEP¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
2023Ç¯¤«2022Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Qunimune¤µ¤ó¤È²Æ¹ç½É¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡Ö100%¡×¤Ï¥À¥ÖÄ´¤Î¶Ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¡ÒËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ëÅÛ¤é¡Ó¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSecure¡Ù¤âÎø°¦¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¿§Ç»¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö100%¡×¤Ç¤ÏÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·Ð¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁüÎÏ¤¬Áß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NGONG¤µ¤ó¤È¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Èà¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¶Ê¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¥¹¥Ã¤È½ñ¤±¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡ØSecure¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Îø¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¡¢¹Ô¤¤Þ¤Ã¤«¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡£¤¸¤á¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥²¥¨¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ç¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¤Æ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë¤«¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼Daichi¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯Îø°¦·Ï¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤É¤ì¤â¥Ä¥Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØSecure¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌëÃæ¤ÎÄÞ ft. Elle Teresa¡×¤Î¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤«¡£¤´¼«¿È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÈÎø°¦¾õ¶·¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤Ï¡¢¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
·Ò¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤Ë¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¡Ë·Ò¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢30¡¢40¶Ê½ñ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì²ó¡¢¤½¤ÎÎø°¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬ºÐ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦Îø°¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡Ö100¡ó¡×¤Ç¤Ï¡Ò´ÊÃ±¤ÊÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢Á´Á³¡£¤¹¤°¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSummertime Freestyle25¡×¤ÏºÇ¶áÏ¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÖºÇ¸å¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤ËREC¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼Rama Pantera¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎµÒ±é¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
SNS¤ÇÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ºÌ¾Á°¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Spotify¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤é¡¢·î´Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤¬120¿Í¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤È¿ô»ú¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤éDM¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Áê¼ê¤«¤é¤Ïº¾µ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Öº¾µ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¥ô¥¡¡¼¥¹¤ò½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢´é¹ç¤ï¤»¤¬¤Æ¤éËÜÏ¿¤ê¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎSHIMI¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°ì½ï¤ËREC¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¼ã¼ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Rama¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥ê¥º¥à¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤È¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤¤¡£¡Ö½ñ¤¯»Ò¤À¤Ê¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤ä¤ë¤È¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSummertime Freestyle25¡×¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¤³¤Î¶Ê¡¢Daichi¤µ¤ó¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Skaai¤µ¤ó¤äA&R¤Î¥Þ¥µ¥È¤µ¤ó¡¢²Æì¤ÇKojoe¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¡£
¤³¤³ºÇ¶á¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤ÎÍåÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¤Í¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾Á°¤â¡ÖTidy Up Tour¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÉÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤äµ²±¡¢ºîÉÊ¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Photo by Ryosuke Hoshina
¡Ö»×¤¤½Ð¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥µ¥¤¥º¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¡×
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿·ºî¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ë½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSecure¡Ù¤â¤â¤È¤â¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¶È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤Ê¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îºî¶È¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤É¤É¡¼¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥µ¥¤¥º¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤è¤¦¡×¤È¡£¥²¥¹¥È¡¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Benjazzy¡¢MFS¤È¤«¡¢½é¤á¤ÆÁÈ¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡¢µÒ±é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©¸Â¤ò´Ë¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£Benjazzy¤ÏÌµÃã¶ìÃã¥é¥Ã¥×¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡ÊÈà¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¡ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£MFS¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈQuinimune¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MFS¤«¤é¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤³¤Î¶Ê¤Ë¥ô¥¡¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÊMFS¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¡Ö¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¡Ë»×¤¤½Ð¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎDaichi¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤ä³Ú´ï¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ËÇÈ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËµÒ±é¤Ç½Ð¤¿»þ¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥¹¤ä¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¡ØBox Of Summer¡Ù¤Ï¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØRadiant¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÉÄ¥¤êµÍ¤á¡É¤«¤é¡ÉÈ´¤±¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉý¤¬¤À¤ó¤À¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¼Daichi¤µ¤ó¤ÏÆüº¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ñÀÒ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹Ï¿²»½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¤¹¤´¤¯¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï·ë¶É¡¢Æ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤ËÃå¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Á³¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢È¬»þ´Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡Ä¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é²¶¤â¡Ê¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¯¤È¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£µîÇ¯¤Î²Æ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤´¤¤Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤À¡¢¥È¥¦¥·¥³¤´ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¤Þ¤µ¤Ë¡ÖTOSHIKI KAIGAN¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¹¼ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹Ï¿²»½Ñ¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¤â¤È¤â¤ÈµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅìµþ¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤òÅìµþ¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏµþÅÔ¤«¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÑÈË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤ÐµþÅÔ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¥à¡¼¥É¤ä¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åìµþ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤«¤é°ìÇ¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢°ã¤¦¤ï¡×¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±¸ì¤È¤«¥Æ¡¼¥Þ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÈÅìµþ¤Î¿ÍÊÂ¤ß¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÈæ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÒÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤ÈÈ¿ÂÐ¤ËÊâ¤¯¼«Ê¬¡Ó¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅìµþ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢ÆÃ¤ËÌë¡¢ÅþÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·´´Àþ¤À¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³¹¤¬°Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÀ¤«¤ê¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î´Ö¡¢¤ªËß¤ËµþÅÔ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¡¢·ë¹½¿§¡¹¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â²È¤Ç¿²¤Æ¡¢¡ÖÌëÆ»¡¢°Å¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤¿»þ¤ËÀæ¤ÈÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¡£¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤éÊÌ¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤à¤«¤Ç¤Ç¤¤ë¶Ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ØÄ¥¤·¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤êÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¸³è¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¶Ê¤â½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ØBox Of Summer¡Ù
Daichi Yamamoto
Andless
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://linkco.re/RqMcabRa
Track List¡§
M1. Rain
M2. 100%
M3. Toshiki Kaigan
M4. Salty Dog
M5. Summertime Freestyle25 Feat. Rama Pantera
M1. Rain
Prod. Gacha Medz
Chorus Mika Arisaka, Bobby Bellwood
Written by Daichi Yamamoto
Additional Guitar Usami
M2. 100%
prod.NGONG
Written by Daichi Yamamoto
M3. Toshiki Kaigan
Prod. grooveman Spot
Additional Guitar Kashif
Written by Daichi Yamamoto
M4. Salty Dog
Prod. QUNIMUNE
Written by Daichi Yamamoto
M5. Summertime Freestyle25 Feat. Rama Pantera
Prod. QUNIMUNE
Written by Daichi Yamamoto / Rama Pantera
Mixed by SHIMI from BUZZER BEATS at NEW WORLD STUDIO,Shibuya
Mastered by Stuart Hawkes
Daichi Yamamoto - "Tidy Up Tour 2025"
Á´¸ø±é¶¦ÄÌURL :
https://eplus.jp/daichiyamamoto/
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§OPEN 18:00 / START 19:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨SOLD OUT!
²ñ¾ì¡§Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê0570-200-888¡Ë
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§ÂæÏÑ THE WALL
»þ´Ö¡§OPEN 19:00 / START 20:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê1,200TWD¡ÊDÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ï²Ì¡Åª¹©ºî romantictaiwan55@gmail.com
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬ DRUM LOGOS
»þ´Ö¡§OPEN 18:00 / START 19:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§lit info@lit2021.jp
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§¹Åç CLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
»þ´Ö¡§OPEN 17:15 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¢¨SOLD OUT!
²ñ¾ì¡§Åìµþ Zepp Haneda
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§»¥ËÚ cube garden
»þ´Ö¡§OPEN 18:15 / START 19:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥µ¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§Á´ÀÊ»ØÄê 6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê0570-200-888¡Ë
¡¼²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿EP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µîÇ¯¤è¤ê¤«¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Æ¶·¢¤ËÀø¤Ã¤Æ¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂÎ¤ò²õ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Ù¨ÅíÁ£¤¬¼ð¤ì¤¿¤êÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢¤®¤Ã¤¯¤êÇØÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£8·î¤â2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼µîÇ¯¤âJJJ¤µ¤ó¤È¤Î¡ØRadiant¡Ù¤äEP¡ØSecure¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËDaichi¤µ¤ó¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤ºîÉÊÎÌ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
º£Ç¯¤ÎPOP YOURS¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÃ¶½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÒ±é¤Î»Å»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ë¥Ð¡¼¤Ã¤È¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢µÒ±é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â½Ð¤Æ¡£º£¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¼¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£STUTS¤µ¤ó¤äìÐ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
º£²ó¤Ï2Æü´Ö¤Ç¹ç·×4¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¥ê¥È¥ë¡¦¥·¥à¥º¤â´Ñ¤ì¤¿¤·¡¢DJ¥¿¥¤¥à¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä«5»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç³°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡ÖÀÎ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¼¡×¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¸¶»Ï¤Î»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£¿·¤·¤¤Â¼¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤³¤Ë¥â¥Î¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤·¤Æ¡Ö¤Û¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤í¤Ê¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎÄ´Êø¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¤½¤¦¤·¤¿´Ö¤â¡¢¾ï¤ËÀ©ºî¥â¡¼¥É¤¬ON¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢¤³¤Î2¡¢3½µ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢¶Ê¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¿ÈÂÎ¤âÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤â¥±¥¬¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¶Ê¤ò¡Ë½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤â¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ä¡¢½ñ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¥¹¥é¥ó¥×¤Î»þ¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¡ØThe Artist Way¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎËÜ¤ÏDoechii¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼ËÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì¾Ï¤´¤È¤Ë¥¿¥¹¥¯¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËèÆü¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¥£¥Æ¥£¤Ï»Ò¶¡¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö´Å¤ä¤«¤¹»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¿ôÆü¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Uber¤Ç¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÍê¤ó¤À¤ê¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤À¤±¤Ë±ó½Ð¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÆóÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¶Ê¤¬½ñ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ìÍý¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»Å»ö¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÎÌ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Daichi¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼èºà¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤âÀª´îÍ· & Yohji Igarashi¤Î¿·¶Ê¡Ötombo feat.Daichi Yamamoto¡×¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¿§¡¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊµÒ±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ë¡Öº£¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÌµÍý¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅ·°æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê»þ¤Ï¡Öº£¤Ê¤é¥¤¥±¤ë¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢º£¤¬°ìÈÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÊý¤¬º£¤è¤ê¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤â°ìÆüÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÊÀ©ºî¤¬¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Í¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤³¤Î2¡Á3Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Ryosuke Hoshina
¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤Ë¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¡Ë·Ò¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë
¡¼¿·ºîEP¡ØBox of Summer¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ö²Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌÜ³Ý¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Á°¤Ëºî¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤â¼ýÏ¿¤·¤¿EP¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÀÎ¤Î¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØSecure¡Ù¤È¤¤¤¦EP¤ÎÀ©ºîÃæ¤Ë¿§¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØSecure¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÅª¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤ë¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²ÆEP¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÄ°¤ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¸¤á¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿°ìËç¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼Daichi¤µ¤ó¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¼Ì¼ÂÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤ÈÆâ¾ÊÅª¡¦¾ð´¶Åª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²Æ¤Î³¨Æüµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖRain¡×¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡ÖRain¡×¤Ï»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎGachaMedz¤µ¤ó¤¬¡Ö²Æ¤Î¥Ó¡¼¥È½¸¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Gacha¤µ¤ó¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÅß¤Î¥Ó¡¼¥È½¸¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡ÖSalty Dog¡×¤Ï¥Ð¡¼¤òÉñÂæ¤Ë½÷À¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÎEP¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
2023Ç¯¤«2022Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Qunimune¤µ¤ó¤È²Æ¹ç½É¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡Ö100%¡×¤Ï¥À¥ÖÄ´¤Î¶Ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¡ÒËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ëÅÛ¤é¡Ó¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSecure¡Ù¤âÎø°¦¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¿§Ç»¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö100%¡×¤Ç¤ÏÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·Ð¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁüÎÏ¤¬Áß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NGONG¤µ¤ó¤È¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Èà¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¶Ê¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¥¹¥Ã¤È½ñ¤±¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡ØSecure¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Îø¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¡¢¹Ô¤¤Þ¤Ã¤«¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡£¤¸¤á¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥²¥¨¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ç¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¤Æ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë¤«¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼Daichi¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯Îø°¦·Ï¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤É¤ì¤â¥Ä¥Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØSecure¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌëÃæ¤ÎÄÞ ft. Elle Teresa¡×¤Î¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤«¡£¤´¼«¿È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÈÎø°¦¾õ¶·¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤Ï¡¢¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
·Ò¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤Ë¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¡Ë·Ò¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢30¡¢40¶Ê½ñ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì²ó¡¢¤½¤ÎÎø°¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬ºÐ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦Îø°¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡Ö100¡ó¡×¤Ç¤Ï¡Ò´ÊÃ±¤ÊÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢Á´Á³¡£¤¹¤°¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSummertime Freestyle25¡×¤ÏºÇ¶áÏ¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÖºÇ¸å¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤ËREC¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼Rama Pantera¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎµÒ±é¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
SNS¤ÇÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ºÌ¾Á°¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Spotify¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤é¡¢·î´Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤¬120¿Í¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤È¿ô»ú¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤éDM¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Áê¼ê¤«¤é¤Ïº¾µ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Öº¾µ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¥ô¥¡¡¼¥¹¤ò½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢´é¹ç¤ï¤»¤¬¤Æ¤éËÜÏ¿¤ê¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎSHIMI¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°ì½ï¤ËREC¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¼ã¼ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Rama¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥ê¥º¥à¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤È¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤¤¡£¡Ö½ñ¤¯»Ò¤À¤Ê¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤ä¤ë¤È¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSummertime Freestyle25¡×¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¤³¤Î¶Ê¡¢Daichi¤µ¤ó¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Skaai¤µ¤ó¤äA&R¤Î¥Þ¥µ¥È¤µ¤ó¡¢²Æì¤ÇKojoe¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¡£
¤³¤³ºÇ¶á¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤ÎÍåÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¤Í¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾Á°¤â¡ÖTidy Up Tour¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÉÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤äµ²±¡¢ºîÉÊ¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Photo by Ryosuke Hoshina
¡Ö»×¤¤½Ð¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥µ¥¤¥º¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¡×
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿·ºî¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ë½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSecure¡Ù¤â¤â¤È¤â¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¶È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤Ê¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îºî¶È¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤É¤É¡¼¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥µ¥¤¥º¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤è¤¦¡×¤È¡£¥²¥¹¥È¡¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Benjazzy¡¢MFS¤È¤«¡¢½é¤á¤ÆÁÈ¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡¢µÒ±é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©¸Â¤ò´Ë¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£Benjazzy¤ÏÌµÃã¶ìÃã¥é¥Ã¥×¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡ÊÈà¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¡ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£MFS¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈQuinimune¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MFS¤«¤é¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤³¤Î¶Ê¤Ë¥ô¥¡¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÊMFS¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¡Ö¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¡Ë»×¤¤½Ð¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎDaichi¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤ä³Ú´ï¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ËÇÈ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËµÒ±é¤Ç½Ð¤¿»þ¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥¹¤ä¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¡ØBox Of Summer¡Ù¤Ï¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØRadiant¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÉÄ¥¤êµÍ¤á¡É¤«¤é¡ÉÈ´¤±¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉý¤¬¤À¤ó¤À¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¼Daichi¤µ¤ó¤ÏÆüº¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ñÀÒ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹Ï¿²»½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¤¹¤´¤¯¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï·ë¶É¡¢Æ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤ËÃå¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Á³¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢È¬»þ´Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡Ä¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é²¶¤â¡Ê¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¯¤È¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£µîÇ¯¤Î²Æ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤´¤¤Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤À¡¢¥È¥¦¥·¥³¤´ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¤Þ¤µ¤Ë¡ÖTOSHIKI KAIGAN¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¹¼ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹Ï¿²»½Ñ¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¤â¤È¤â¤ÈµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅìµþ¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤òÅìµþ¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏµþÅÔ¤«¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÑÈË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤ÐµþÅÔ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¥à¡¼¥É¤ä¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åìµþ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤«¤é°ìÇ¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢°ã¤¦¤ï¡×¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±¸ì¤È¤«¥Æ¡¼¥Þ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÈÅìµþ¤Î¿ÍÊÂ¤ß¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÈæ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÒÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤ÈÈ¿ÂÐ¤ËÊâ¤¯¼«Ê¬¡Ó¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅìµþ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢ÆÃ¤ËÌë¡¢ÅþÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·´´Àþ¤À¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³¹¤¬°Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÀ¤«¤ê¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î´Ö¡¢¤ªËß¤ËµþÅÔ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¡¢·ë¹½¿§¡¹¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â²È¤Ç¿²¤Æ¡¢¡ÖÌëÆ»¡¢°Å¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤¿»þ¤ËÀæ¤ÈÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¡£¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤éÊÌ¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤à¤«¤Ç¤Ç¤¤ë¶Ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ØÄ¥¤·¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤êÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¸³è¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¶Ê¤â½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ØBox Of Summer¡Ù
Daichi Yamamoto
Andless
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://linkco.re/RqMcabRa
Track List¡§
M1. Rain
M2. 100%
M3. Toshiki Kaigan
M4. Salty Dog
M5. Summertime Freestyle25 Feat. Rama Pantera
M1. Rain
Prod. Gacha Medz
Chorus Mika Arisaka, Bobby Bellwood
Written by Daichi Yamamoto
Additional Guitar Usami
M2. 100%
prod.NGONG
Written by Daichi Yamamoto
M3. Toshiki Kaigan
Prod. grooveman Spot
Additional Guitar Kashif
Written by Daichi Yamamoto
M4. Salty Dog
Prod. QUNIMUNE
Written by Daichi Yamamoto
M5. Summertime Freestyle25 Feat. Rama Pantera
Prod. QUNIMUNE
Written by Daichi Yamamoto / Rama Pantera
Mixed by SHIMI from BUZZER BEATS at NEW WORLD STUDIO,Shibuya
Mastered by Stuart Hawkes
Daichi Yamamoto - "Tidy Up Tour 2025"
Á´¸ø±é¶¦ÄÌURL :
https://eplus.jp/daichiyamamoto/
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§OPEN 18:00 / START 19:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨SOLD OUT!
²ñ¾ì¡§Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê0570-200-888¡Ë
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§ÂæÏÑ THE WALL
»þ´Ö¡§OPEN 19:00 / START 20:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê1,200TWD¡ÊDÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ï²Ì¡Åª¹©ºî romantictaiwan55@gmail.com
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬ DRUM LOGOS
»þ´Ö¡§OPEN 18:00 / START 19:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§lit info@lit2021.jp
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§¹Åç CLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
»þ´Ö¡§OPEN 17:15 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¢¨SOLD OUT!
²ñ¾ì¡§Åìµþ Zepp Haneda
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§»¥ËÚ cube garden
»þ´Ö¡§OPEN 18:15 / START 19:00
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°Çä¤ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÊÌ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Andless live@andless.net
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÄÉ²Ã³«ºÅ
²ñ¾ì¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥µ¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§OPEN 17:00 / START 18:00
²Á³Ê¡§Á´ÀÊ»ØÄê 6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê0570-200-888¡Ë