¡ÚU-18ÌîµåWÇÕ¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÌµÇÔ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬1°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡¡ËþÎÝ¤«¤é¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø
¡þÂè32²ó WBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜ6¡ß-5¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ê12Æü¡¢²Æì¡Ë
U-18¤ÎÌîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¾¡Íø¤·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤éÁ´¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î¿¹²¼æÆÂÀÅê¼ê¡ÊÁÏÀ®´Û¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÆâÌî¥´¥í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Ï6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é4ÈÖ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀÁª¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÅðÎÝ¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç6ÈÖ¡¦°Ù±Êâ«Áª¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÍî¤È¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿¹²¼Åê¼ê¤Ï2²ó°Ê¹ß¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë½ÐÎÝ¤Ïµö¤µ¤º7²ó¤Ï3¿Í¤ò»°¿¶¤Ç¼è¤ê¡¢Á°¤Î²ó¤«¤é4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬Åêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï1-1¤Î¤Þ¤Þ¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ2ÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¡£ÆüËÜ¤Ï¿¹²¼Åê¼ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤·¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì1¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¹²¼Åê¼ê¤Ï¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤òÈ´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢7²ó2/3¤ò90µå¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢11Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2¥¢¥¦¥È¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹ßÈÄ¡£3ÈÖ¼ê¤ÎÄÔÎ°º»Åê¼ê¡ÊÍúÀµ¼Ò¡Ë¤â2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì1-5¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤òºî¤ë¤È°¤ÉôÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢±üÂ¼Î¿ÂçÁª¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀº¹¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°Ù±ÊÁª¼ê¤âÂ³¤²£ÉÍÀª¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤ÏÁ°¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤ÎÃæÌîÂç¸×Åê¼ê¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤½¤ÎÎ¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤òºî¤ë¤È¡¢1ÈÖ¡¦²¬ÉôÈôÍºÇÏÁª¼ê¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñÌµÇÔ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£