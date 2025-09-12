¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¡ÈÆóÅáÎ®¡Éµ¯ÍÑ¡¡ÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤ÎËÌÂ¼Âó¸Ê¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA(12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏDeNAÁê¼ê¤Ë8²ó¤Þ¤Ç¡Ö1-9¡×¤È8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤ÎËÌÂ¼Âó¸ÊÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼Áª¼ê¤Ï9²óÉ½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Â³¤¯ÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïµå¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´¿À¼¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤â¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤«¤é¼ÆÅÄÎµÂóÁª¼ê¤ò¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê3¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼Áª¼ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤³¤ì¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡£ËÌÂ¼Áª¼ê¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Ï2023Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼Áª¼ê¡£¤¹¤Ç¤Ë3ËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇÎ¨.189¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£