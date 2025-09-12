¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡Û»³ÅÄÅ¯Ìé¡¡Àä¹¥¤ÎÅ¸³«À¸¤«¤»¤º5Ãå
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎG1¡ÖÂè53²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½àÍ¥9R¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤ÇÃ±µ³6¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿»³ÅÄÅ¯Ìé¡Ê42¡áÅìµþ¡Ë¡£ËÜÈÖ¤Ï3¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥í¡¼È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢6¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤é3¥³¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÞ¤¤çÍ½ÄêÊÑ¹¹¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤¬ÃÙ¤ì¡¢Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥óÂÀÅÄ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¬¡¢¹¶¤áÀÚ¤ì¤º5Ãå¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊú¤¤¤Æ²ó¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¾¯¤·»ÄÇ°¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü4¡¢10R¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¹Ô¤¯¡£