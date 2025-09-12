ASOBISYSTEMの個性派メンバーたちがお届けする深夜のエンターテインメント ABCテレビ『あそばにゃそんそん』

©ABCテレビ

9月13日（土）の放送は「KAWAII未公開映像大放出SP！」と題して、今年4月19日から好評放送中の『あそばにゃそんそん』の中から、泣く泣くカットしたFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETら出演アイドルたちのカワイイ姿を4本立てで大公開する。

まずは「FRUITS ZIPPER櫻井優衣 サモエドとハプニング」。記念すべき放送第1回内で行われたe-Ninjya対決に勝利したチームゆいちゃん（櫻井優衣、村川緋杏、庄司なぎさ）が、ご褒美のサモエドカフェへ。未公開シーンでは、サモエドにモテモテの櫻井にアニマルハプニングが襲い掛かる。

©ABCテレビ

お次は「過酷モノボケ&人生初食リポ」。CANDY TUNEの桐原美月、立花琴未、小川奈々子、村川緋杏が一人ずつモノボケを披露して名物店長を笑わせる企画を実施。未公開シーンでは、桐原が笑いに厳しい店主を必死に笑わせようとアヒルのおもちゃを使ったモノボケを披露するものの、まったく伝わらない状況をお届け。栃木県・那須塩原の牧場を訪れた福山梨乃と南なつによる人生初食リポも放送する。

「こっそり教えてくれた秘密の願い事」では、修学旅行でCUTIE STREET（古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花）が訪れた來宮神社から、8人がこっそりと教えてくれた願い事を初公開。それぞれのメンバーがカメラだけに向けて伝えた願い事とは？

©ABCテレビ

「結成2年目の真剣過ぎるトーク」では、SWEET STEADY（奥田彩友、山内咲奈、庄司なぎさ、栗田なつか、塩川莉世）による真剣トーク企画を初披露。ビンゴゲームに参加したエキストラが見守る中、花に書かれたテーマをお題にメンバーたちが語り合う。「出会った時の印象と今の印象の違い」「アイドルとしてのキャラの悩み」などのガチトーンのトークが続き、「SWEET STEADYをどんなグループにしていきたいか？」では塩川が将来への熱い思いを語る。

ABCテレビ『あそばにゃそんそん』は、毎週土曜深夜０時放送。TVerでも無料配信。