½©¤Î·Ã¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿2¼ï¤ÎìÔÂô¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-1¡Ë26³¬¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡Ö¥ê¥å¥È¥â¥¹¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤
½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£½©¤Ï¥Þ¥í¥ó¤Î¡Ö±ð ¥Á¥ç¥³¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¡Ö»í ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ð ¥Á¥ç¥³¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢´Å¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö»í ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¤É¤Á¤é¤â¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï³Æ4180±ß¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï11»þ30Ê¬¤«¤é21»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£