¾®ºäÄ®¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¡¢Æî¹ñ¥àー¥ÉËþÅÀ¤Î°ì³Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±²È¤ÎÄíÀè¤ÇÌó80ËÜ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤¬Âç¤¤ÊÍÕ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ºäÄ®¾®ºä¤Î¹ñÆ»282¹æ±è¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆî¹ñÉ÷¤ÎÉ÷·Ê¤òABS¤¢¤¤¿¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÓÂç¤¤ÊÍÕ¤¬ÍÉ¤ì¤ëÆî¹ñ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡¢4Ç¯Á°¤«¤éºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ï¹â¤µ¤¬3.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤¬ºé¤¡¢¼Â¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤ÈÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥´Ä¶¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¸°é¤Ï½çÄ´¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä«ÈÕ¤ÏÎÃ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¾®ºäÄ®¡£
Åß±Û¤·¤Î¤¿¤á·¡¤êµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯Æî¹ñ¥àー¥É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»£±Æ¡Û£¸·î13Æü