¥µ¥¦¥Ê¿Íµ¤¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤È¤È¤Î¤¦ÂÎ¸³¡É¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ò²þÂ¤¤·¤¿°ÜÆ°·¿¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¡Ö¥µ¥Ð¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤Î³¹¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬Å´Æ»¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥¹3¹æ¡×¤Ï¡¢¼ÖÁë¤«¤éÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¡£ÃãÈª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆâÁõ¤ä¡¢ÃãÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡×¤Ê¤É¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¤Î¹ß¼Ö¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤é¤Ì¡Ö¾øµ¤¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥¹¡×¤ÎÁ´ËÆ¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂßÀÚÍøÍÑ¤ÎÊýË¡¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹
¡Ö¥Ð¥¹¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎáÏÂ»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¹»ö¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¡¼¥¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤¬¡¢°ÜÆ°·¿¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¡Ö¥µ¥Ð¥¹¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥¦¥Ê¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¤¥¥¿¥¤¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤É¤³¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÀÅÅ´¥Ð¥¹¡×¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤ò²þÂ¤¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥¹¡×3¹æ¼Ö¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Áõ¤Ë¤ÏÀÅÅ´¥Ð¥¹¤ÎÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆâÁõ¤ÏÀÅ²¬Ì¾»º¤Î¤ªÃã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÏÃãÈª¤ò»×¤ï¤»¤ëÃÊ¡¹¾õ¤ÎºÂÀÊ¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÎÀª¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾²¤äºÂÀÊ¤Ë¤Ï¸©»ºÌÚºà¤¬»È¤ï¤ì¡¢ºÇÂç14¿Í¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃãÍÕ¤òÇ®¤·¤¿ÀÐ¤Ë¤«¤±¤Æ¾øµ¤¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê´Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥µ¥¦¥Ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä¤ÏÀÅ²¬Å´Æ»¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤ÊÂÎ¸³¤Ê¤é ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦
¥µ¥Ð¥¹¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢´°À®¤ªÈäÏªÌÜ¤ò·ó¤Í¤¿°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢¤È¤È¤Î¤¦¡£¡Ö¥µ¥Ð¥¹ÃÂ¾øº×¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ) 9:30¡Á17:30
¾ì½ê¡§¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È East ZoneÆÃÀß²ñ¾ì
ÆâÍÆ¡§¡ÊÍÎÁ 4,400±ß¡Ë¥µ¥Ð¥¹3¹æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¥µ¥¦¥Ê¤âÂÎ¸³²ÄÇ½¡£
¿½¹þ¡§Peatix ¤è¤ê
ÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á19:00
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë¶å½ÅÀ×ÃÏ ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è´Ü»³»ûÄ®2178¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¡ÊÍÎÁ 4,400±ß¡Ë4¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¡ª
¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂßÀÚÍøÍÑ¡Ê¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¡Ë¤â²ÄÇ½
¥µ¥Ð¥¹¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÄ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÂßÀÚÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¡§ ¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢¸ÐÈÊ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÉßÃÏ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¹¤òÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¤Ë¡£
Í½Ìó¡¦ÎÁ¶â¡§ ÍøÍÑÎÁ¶â¤äÍ½ÌóÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é³ÎÇ§¡¦ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤ò·×²è¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ð¥¹¤òºÆÀ¸¡ÊRE BUS¡Ë¡¦À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡ÊREBIRTH¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Ð¥¹¡×¡£3¹æ¼Ö¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ªÃã¡×¤ä¸©»ºÌÚºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤¿¤À¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢Ãç´Ö¤ÈÂß¤·ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤¹¤â¤è¤·¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤ò¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë