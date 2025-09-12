·²ÇÏ¤¬G¥êー¥°ÁªÈ´¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー20ÆÀÅÀ¡¢¿·ÀïÎÏÌöÆ°¤âÇòÀ±Ã¥¼è¤Ê¤é¤º
¡¡9·î12Æü¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¤ÇB¥êー¥°¤Î¹ñºÝ´ë²è¡ØB.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈNBA G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÂÐÀï¡£¥Ûー¥à¤Î·²ÇÏ¤Ï87－91¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬Î¨¤¤¤ë·²ÇÏ¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¼ç¼´¤òÃ´¤¦¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºÙÀî°ìµ±¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÂ¼Âó¿Í¡¢¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·²ÃÆþ¥È¥ê¥ª¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥Ó¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥¸ー¡Ê¥µ¥ó¥¿¥¯¥ëー¥º¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¤ÇG¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢·²ÇÏ¤âÃ«¸ýÂçÃÒ¤Î¥¹¥êー¡¢¥¨¥É¥¥¤Î¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¿·ÀïÎÏ¤¬¹¥¥×¥ìー¤òÈäÏª¡£Æ±½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤¿·²ÇÏ¤¬Æ£°æÍ´âÃ¤Î2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢22－21¤È¥êー¥É¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¤ÏÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¤â¥³ー¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó¤¬±Ô¤¤¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¹¥È¯¿Ê¡£°ú¤Â³¤¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢ÃæÂ¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¤ÎÏ¢·¸¤â¸÷¤ë¤Ê¤É¹¥Å¸³«¡£ÃæÂ¼¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤·¡¢46－38¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤ÎÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¿ÈÄ¹208¥»¥ó¥Á¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¤¬226¥»¥ó¥Á¤Î¥¸¥ã¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥·¥ãー¥×¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·²ÇÏ¤Î¥¨¥É¥¥¤âÉé¤±¤¸¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£¤·¤«¤·¡¢·²ÇÏ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÂ®¹¶¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê·ÁÀªµÕÅ¾¡£¤³¤Î10Ê¬¤Ï14－23¤È¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡60－61¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢·²ÇÏ¤¬ÄÔÄ¾¿Í¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤Ë¹¥¥×¥ìー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥êー¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£»Ä¤ê2Ê¬¤Ç4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À·²ÇÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¶¥¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¸Ä¤ÎÎÏ¡É¤ò¿ï½ê¤ËÈäÏª¤·¤¿G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë·³ÇÛ¡£·²ÇÏ¤Ï¡ÈNBAÍ½È÷·³¡É¤«¤é¤ÎÇòÀ±Ã¥¼è¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¤Î¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¤¬20ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÃæÂ¼¤¬4ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¨¥É¥¥¤¬10ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¸¥çー¥ó¥º¤¬12ÆÀÅÀ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó¤¬13ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥Áー¥à¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ç¤Ï·²ÇÏ¤¬34－33¤È¾å²ó¤ê¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨35¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨46¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëG¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥·¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Õ¥©ー¥É¡Ê¥Ð¥ìー¡¦¥µ¥ó¥º¡Ë¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È5ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ò´Þ¤à26ÆÀÅÀ¡¢16ÆÀÅÀ¤Î¥¥ó¥¸ー¡¢13ÆÀÅÀ¤Î¥Õ¥§¥í¥ó¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ê¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ãー¥¸¡Ë¡¢12ÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥½¥ó¡¦¥é¥ó¥É¥ë¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥ó¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬2·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢B¥êー¥°¤Î¹ñºÝ´ë²è¡ØB.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025¡Ù¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌÀÆü13Æü¤Ë¤ÏTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈG¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º 87－91 G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
GUNMA¡Ã22¡Ã24¡Ã14¡Ã27¡Ã¡á87
NBAGL¡Ã21¡Ã17¡Ã23¡Ã30¡Ã¡á91