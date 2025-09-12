ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ØCUT¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ï¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡ª¥¿¥ï¥ì¥³¡õHMV¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤â²ò¶Ø
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡¢»¨»ï¡ØCUT¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤ò·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾þ¤ë¡¢¥À¥Ö¥ëÉ½»æ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¡¢HMV¡Öthe music master¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ç¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÅ¸³«
»¨»ï¡ØCUT¡Ù10·î¹æ¤Ï9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¾þ¤ëÉ½»æ¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÁõÃú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²¬²¼ÍÛÊ¿¤¬É½»æ¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢»£±Æ¤òYohji Uchida¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬¤¢¤é¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤µ¤ì¡¢¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ¡×¡ß¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÅ¸³«¡£·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ëÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂ¾¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤È¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè2ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¡¢¥Ç¥ó¥¸Ìò¡¦¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤È¥ì¥¼Ìò¡¦¾åÅÄÎïÆà¤ÎÂÐÃÌ¡¢¥Þ¥¥ÞÌò¡¦ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢ÁáÀî¥¢¥Ìò¡¦ºäÅÄ¾¸ã¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¿¥ï¥ì¥³¡¢HMV¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¡¢HMV¡Öthe music master¡×¤ËÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Î¾Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£9·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.05 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
DIGITAL SINGLE¡ÖKICK BACK (Frost Children Remix)¡×
2025.09.15 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
DIGITAL SINGLE¡ÖIRIS OUT¡×
2025.09.22 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
DIGITAL SINGLE ¡ÖJANE DOE¡×
2025.09.24 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
SINGLE¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
¢¨Å¹ÃåÆü2025.09.22
¢£±Ç²è¾ðÊó
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù
9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2025 MAPPA¡¿¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://chainsawman.dog/movie_reze/
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecord