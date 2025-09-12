À¾Åç½¨½Ó¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡×ÆüËÜ½é¾åÎ¦Å¹¡¦Í½Ìóº¤ÆñÅ¹¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä½ä¤ê¤ËÌ©Ãå
9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¾Åç½¨½Ó¤ËÌ©Ãå¡£
¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï½µ5¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤â¡£¡Ö20Ç¯¤Ï¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¡Ö¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä°¦¤ò¸ì¤ë¡£
Ä¶¿·Á¯¡ª¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
É¬¤ºÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡Ê650±ß¡Ë¡£¸Ç¤á¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¡¢ÏÂ»°ËßÅü¤ò»È¤Ã¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢°¦É²¸©»ºÏÂ·ª¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿»°ÁØ¹½Â¤¡£
ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤½¤Î¾ì¤Çºî¤ë·Á¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ¯ÅÙ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¾Åç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤¡×¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¯¤Æ·ª¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¢¨¡Ö¥×¥ì¥¸¡¼¥ë¡×¤ÏÄÌ¾ïÅ¹Æâ¤Ç¤Î°û¿©¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
LA¤«¤é¾åÎ¦¡ª¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ÎÀ¾Åç¤À¤¬¡¢Â¿Ë»¤«¤Ä¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¿·µ¬³«Âó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯´Ö500¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤°ÍÍê¤â¼õ¤±¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥×¥í¡¦¹ÂÏ¤ÌÚ°ìÈþ¤µ¤ó¤ÈÏÃÂê¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç70Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¿Íµ¤Å¹¡¢º£Ç¯5·î¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤·¤¿¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¾Åç¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡£ËèÆü40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÅ¹Æâ¤ÇÁ´¤Æ¼êºî¤ê¤·¡¢ºÇÂçÌó1000¸Ä¤¬ÊÂ¤Ö¤½¤¦¡£
ÄêÈÖ¤Ï·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ëº½Åü¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡×¡Ê360±ß¡Ë¡£
¡Ö¥Ù¥¢¥¯¥í¡¼¡×¡Ê550±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÄ«¿©¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¥¹¥â¥¢¥º¥ì¥¤¥º¥É¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¥á¡¼¥×¥ë¤Èº½Åü¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥á¡¼¥×¥ë¥¢¥¤¥¹¥±¡¼¥¡×¡Ê380±ß¡Ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹ÂÏ¤ÌÚ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¾Åç¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¡×¡Ê550±ß¡Ë¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ù¥¢¥¯¥í¡¼¤È¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¤ìÃ¼¤òÃ¡¤¤¤Æ½¸¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢¤¯¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ë¤Ïº½Åü¤¬Î¯¤Þ¤êÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¡£À¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤ó¤´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ö½Å¤¤¡ªÈæ½Å¤¬º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¡Ä¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö´Å¤¤¤·¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Î¹Å¤á¤Î¥É¡¼¥ó¤È¤¯¤ë´¶¤¸¡×¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î³µÇ°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤âÌ£¤ï¤¦À¾Åç¡£
¤µ¤é¤Ë´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥á¡¼¥×¥ë¤È¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥á¡¼¥×¥ë ¥í¥ó¥°¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥º¥Æ¥¥µ¥¹¡×¡Ê580±ß¡¦½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ¤ÂÎ¸³¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÊ¸²½¡ª¥Ñ¥Õ¥§³«Âó
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î¿·µ¬³«Âó¤Ø¡ª°ÆÆâÌò¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥é¥¦¥é¡¦¥³¥Ô¥í¥¦¤µ¤ó¡£Ç¯´Ö500¿©¡¢ÄÌ»»3500ÇÕ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ò´°¿©¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï³Î¤«¤Ë´°àú¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÊ¸²½¤À¤È¸ì¤ë¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Î¡ÖAZOTO DAIKANYAMA¡×¡£¡ÖÀ¾Èø»ºËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê2850±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¡£
ÁØ¹½Â¤¤È¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë·úÃÛ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥·¥§¥Õ¤¬°¦ÃÎ¡¦À¾Èø½Ð¿È¤Î¤¿¤á¡¢À¾Èø¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ËõÃã¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£¥¯¥ì¡¼¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢£²¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£À¾Åç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´ÉôÌ£¤¬ËõÃã¤À¤±¤ÉÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¡£Ç»¤¤ËõÃã¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·ËþÂÅÙ¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡£ÆüËÜ°ì¤Î²óÅ¾¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ï½¼¼Â¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤âÅ¸³«¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥ª¥é¥ó¥¸¥å¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê490±ß¡Á¡¢¸½ºß¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·¡Ë¡£¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¤Î¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤È¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿°ìÉÊ¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏìÔÂô¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¿¼¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¾Åç¡£
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä³«È¯ÀìÌç¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç·×11ÉÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Äù¤á¤Ë¤Ê¤ó¤È¤ª¼÷»Ê¤â¿©¤Ù»Ï¤á¤ëÀ¾Åç¡£
3¥ö·îÂÔ¤Á¤ÎÂç¿Í¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ç¤â¡¢1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢Í½Ìó3¥ö·îÂÔ¤Á¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¡ÖPatissiere MAYO¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦µÜÅÄ¿¿Âå¤µ¤ó¤¬2021Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Í½Ìó¤·¤¿¸á¸å9»þ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃËÀµÒ¤â¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¤·¤ç¡¼¤È¤±¡¼¤¡×¡Ê1430±ß¡Ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏµÜºê¸©¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ö»þ¤Î¼¶¡×¡Ê1¶ÌÌó1Ëü±ß¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£´ä¼ê¸©»º¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£¡Ö½À¤é¤«¤¤¡ªÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¾Åç¡£
µ¨Àá¤´¤È¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢Å¹¼ç¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÇÀ²È¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£À¾Åç¤Ï¤ï¤º¤«£³Ê¬¤Ç´°¿©¤·¡¢¡ÖÑ³¤¤¡×¡ÖËâË¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¿·´¶³Ð¤Î¡ÖÅí¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê3300±ß¡Ë¤â¡£
»³Íü¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅí¡ÖÆüÀîÇòË±¡×¤ò»È¤¤¡¢²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥¼¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È¥ß¥ç¥¦¥¬¥¼¥ê¡¼¡£¥ß¥ç¥¦¥¬¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Åç¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÌ£¡×¤ÈÀå¸Ý¡£¤³¤¦¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËþµÊ¤·¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡×¡ÖËÍ¤âÈùÎÏ¤Ê¤¬¤éº£Æü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£