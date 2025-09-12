À±Ìî¸»¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×¤ÎMV¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À±Ìî¸»¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×¤ÎMV¤¬¡¢9·î15Æü21»þ¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥ÑーLee Youn¤¬»²²Ã
¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¦Lee Youngji¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Èà½÷¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÀ±Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀ±Ìî¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¥«¥Ðー¤òÈäÏª¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿À±Ìî¤âÈà½÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉ½¸½¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯Ëö¤ËÀ±Ìî¤¬ÍèÆü¸ø±é¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£
À±Ìî¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥è¥ó¥¸¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¡¢À±Ìî¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤âÀ¶ÎÃ´¶°î¤ì¤ë¥Üー¥«¥ë¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢À±Ìî¸»¤Ï9·î13¡¦14Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½ªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.17 ON SALE
ANALOG¡ØGen¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
À±Ìî¸» OFFICIAL SITE
https://www.hoshinogen.com/