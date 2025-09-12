µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ÎR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡£¼Ì¿¿¡§±ÊÅçÍµ´ð

¡¡J£±¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£¹·î12Æü¡¢J£±Âè29Àá¤Ç£¶°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤Ë¤Û¤Ü¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¡£ÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ10ËÜ°Ê¾å¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç²¿ÅÙ¤âÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£

¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¹¶·â¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢63Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚæÆ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
 
¡¡¤½¤Î¸å¤â·üÌ¿¤ËÈ¿·â¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¤Þ¤Þ¡¢»Ä¤ê¿ôÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢£´ÀïÏ¢È¯Ãæ¤ÎÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤¬µ±¤­¤òÊü¤Ä¡£88Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼ý¤á¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£±¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£µþÅÔ¤ÏÏ¢¾¡¤¬£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤â10ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹­Åç¤Ï¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

