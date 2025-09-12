iPhone¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥Ç¥ªµ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤³¤ì¤Ï²è´üÅª¡£±Ç¤¨¤½¤¦
¤³¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤¨¤½¤¦¡ª
Apple¤¬¿·¤·¤¯È¯É½¤·¤¿iPhone 17¡¿17 Pro¡¿iPhone Air¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉ¸½à¤Î¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ë¡ÖDual Capture¡×µ¡Ç½¤¬¿·¤·¤¯¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖDual Capture¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÜÈï¼ÌÂÎ¡×¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¡ÖDual Capture¡×¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Îµ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¥«¥á¤Ç¼þÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ä¾õ¶·¤ò¡¢¥¤¥ó¥«¥á¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë¼ýÏ¿¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¨¤½¤¦¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ïº£²ó¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿iPhone 17¡¢iPhone 17 Pro¡¢iPhone Air¥·¥ê¡¼¥º¡£¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥â¡¼¥É¡×Æâ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥â¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¡©
¤³¤Îµ¡Ç½¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÈÍ§Ã£¡¢¼«Ê¬¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¡Ä¤Ê¤É1ËÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸Ì®¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÃæ¡¹»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ä
¡¦¥é¥¤¥Ö¡§¼«Ê¬¤ÎÈ¿±þ¡õ¥á¥¤¥ó¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë»£±Æ
¡¦Vlog¡¿¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡§¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë´é½Ð¤·¤·¤Ê¤¬¤éÈï¼ÌÂÎ¤ò±Ç¤¹¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ë
¡¦SNSÅê¹Æ¡§Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹
¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹½¿Þ¡¢¤¢¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£SNS¥¢¥×¥ê¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡£Ãæ¡¹±Ç¤¨¤½¤¦¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª